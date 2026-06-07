Cristina hat beste Freundin 40 Jahre nicht gesehen: Ein Detail macht sie richtig traurig
Portugal/Köln - In der Schule sind Cristina (58) und ihre gleichnamige Freundin unzertrennlich. Als sie 1986 nach ihrer Hochzeit nach Deutschland geht, bricht der Kontakt ab. Bis heute bereut die gebürtige Portugiesin, sich nicht mehr gemeldet zu haben. Doch bei "Bitte melde dich" erzählt sie, was sie zusätzlich traurig macht.
Als Kind wächst Cristina in einem Vorort in Lissabon auf. In der Familie herrscht of ein rauer Ton, vor allem mit ihrer Mutter gibt es Probleme. Statt Liebe und Zuneigung erfährt das damals junge Mädchen Ablehnung und emotionale Kälte.
In den 90er-Jahren, Jahre nach ihrer Auswanderung, kehrt sie für einen Familienbesuch in ihre Heimat zurück. Doch bei der Ankunft erlebt Cristina einen Schock: All ihre Sachen aus der Teenagerzeit sind weg, entsorgt von der eigenen Mutter. "Da war nichts mehr da", verrät die 58-Jährige in der Sendung.
Um sich ihrer besseren Hälfte anzuvertrauen, geht sie zur alten Anschrift und muss feststellen, dass ihre beste Freundin dort nicht mehr wohnt. Jahrzehnte später hat Julia Leischik (55) nach der ein Jahr jüngeren Cristina gesucht und eine Adresse in Portugal recherchiert.
Teamkollege Lukas Stege macht sich auf den Weg in das westlichste Land Europas und trifft dort direkt auf die seit Jahrzehnten schmerzlich vermisste Portugiesin.
Cristina wollte sich nach ihrer besten Freundin erkundigen, doch deren Mutter stellte sich quer
Im Gespräch macht die Freudentränen weinende Cristina eine bittere Offenbarung. Damals hatte sie sich bei der Mutter ihrer besten Freundin erkundigen wollen, doch die habe ihr einfach nicht die Tür geöffnet. "Von ihr etwas zu erfahren war unmöglich", erklärt die Gesuchte.
Für die 58-Jährige ein weiterer Schlag ins Gesicht: "Dass sie zu meiner Mutter ist und die einfach nicht aufgemacht hat. Das ist wirklich traurig."
Umso schöner, dass beide nach mehr als 40 Jahren sich nun endlich wieder in die Arme schließen können. "Ich dachte, ich würde sterben, ohne sie noch einmal gesehen zu haben", so Cristina, die heute glücklich verheiratet und Mutter einer 23-jährigen Tochter ist.
Die neue Folge "Verlorene Freundschaften" von "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich" seht Ihr am Sonntagabend, ab 18.55 Uhr, auf SAT.1 oder schon jetzt auf Joyn.
Titelfoto: Sat.1