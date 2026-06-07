07.06.2026 13:32 Cristina hat beste Freundin 40 Jahre nicht gesehen: Ein Detail macht sie richtig traurig

Bei Julia Leischik sucht - Bitte melde dich vermisst Cristina ihre beste und gleichnamige Freundin. Als sie nach Deutschland ging, brach der Kontakt ab.

Von Karolin Wiltgrupp

Portugal/Köln - In der Schule sind Cristina (58) und ihre gleichnamige Freundin unzertrennlich. Als sie 1986 nach ihrer Hochzeit nach Deutschland geht, bricht der Kontakt ab. Bis heute bereut die gebürtige Portugiesin, sich nicht mehr gemeldet zu haben. Doch bei "Bitte melde dich" erzählt sie, was sie zusätzlich traurig macht.

Cristina (58, r.) vermisst schmerzlich ihre beste und gleichnamige Freundin. © Sat.1 Als Kind wächst Cristina in einem Vorort in Lissabon auf. In der Familie herrscht of ein rauer Ton, vor allem mit ihrer Mutter gibt es Probleme. Statt Liebe und Zuneigung erfährt das damals junge Mädchen Ablehnung und emotionale Kälte. In den 90er-Jahren, Jahre nach ihrer Auswanderung, kehrt sie für einen Familienbesuch in ihre Heimat zurück. Doch bei der Ankunft erlebt Cristina einen Schock: All ihre Sachen aus der Teenagerzeit sind weg, entsorgt von der eigenen Mutter. "Da war nichts mehr da", verrät die 58-Jährige in der Sendung. Um sich ihrer besseren Hälfte anzuvertrauen, geht sie zur alten Anschrift und muss feststellen, dass ihre beste Freundin dort nicht mehr wohnt. Jahrzehnte später hat Julia Leischik (55) nach der ein Jahr jüngeren Cristina gesucht und eine Adresse in Portugal recherchiert. TV & Shows Rentner-Paar aus Sachsen genießt Leben in der Türkei: "Wir als Deutsche kommen gut zurecht" Teamkollege Lukas Stege macht sich auf den Weg in das westlichste Land Europas und trifft dort direkt auf die seit Jahrzehnten schmerzlich vermisste Portugiesin.

Cristina wollte sich nach ihrer besten Freundin erkundigen, doch deren Mutter stellte sich quer