Große Trauer um Inge (†54): "Auf dem Hinweg hat sie noch gelebt, auf dem Rückweg war sie schon verstorben"

Hamburg - Im März 2025 stirbt mit Inge (†54) die "Königin der Reeperbahn" . In der RTLZWEI-Doku " Hartes Deutschland " werden ihre letzten mit der Kamera eingefangenen Momente und die anschließende Trauer gezeigt.

Inge (†54) an ihrem Stammplatz an der Ecke Reeperbahn/Hamburger Berg. © RTLZWEI

Inge hockt auf ihrem Stammplatz an der Ecke Reeperbahn/Hamburger Berg. Ihr Gesundheitszustand hat sich offensichtlich weiter verschlechtert. "Ich hab Schmerzen", bestätigt sie, bevor sie einen großen Schluck aus der Wodka-Gorbatschow-Flasche nimmt. Bis zu drei Flaschen leert sie täglich. Ein Lebensstil, vor dem jeder Körper früher oder später kapituliert.

Ein Kameramann besorgt ihr eine Schmerztablette, denn sie selbst kann sich an diesem bitterkalten Tag nicht mehr bewegen. Vier Wochen später ist Inge, die eigentlich Ingelies hieß, tot. Am 23. März 2025 stirbt sie in ihrem "Zuhause" - dem Fußweg gegenüber dem berüchtigten Lokal "Elbschlosskeller".

Der Partner ihrer guten Freundin Jacky sei an jenem Morgen noch bei Inge vorbeigelaufen. "Auf dem Hinweg hat sie noch gelebt, auf dem Rückweg war sie leider schon verstorben."

Blumen und Kerzen schmücken einen Baum ganz in der Nähe ihres Lieblingsplatzes. Die Anteilnahme ist groß. Jeder aus dem Kiez kannte die Obdachlose mit der heiseren Stimme und der Alkoholflasche in der Hand.