Große Trauer um Inge (†54): "Auf dem Hinweg hat sie noch gelebt, auf dem Rückweg war sie schon verstorben"
Hamburg - Im März 2025 stirbt mit Inge (†54) die "Königin der Reeperbahn". In der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" werden ihre letzten mit der Kamera eingefangenen Momente und die anschließende Trauer gezeigt.
Inge hockt auf ihrem Stammplatz an der Ecke Reeperbahn/Hamburger Berg. Ihr Gesundheitszustand hat sich offensichtlich weiter verschlechtert. "Ich hab Schmerzen", bestätigt sie, bevor sie einen großen Schluck aus der Wodka-Gorbatschow-Flasche nimmt. Bis zu drei Flaschen leert sie täglich. Ein Lebensstil, vor dem jeder Körper früher oder später kapituliert.
Ein Kameramann besorgt ihr eine Schmerztablette, denn sie selbst kann sich an diesem bitterkalten Tag nicht mehr bewegen. Vier Wochen später ist Inge, die eigentlich Ingelies hieß, tot. Am 23. März 2025 stirbt sie in ihrem "Zuhause" - dem Fußweg gegenüber dem berüchtigten Lokal "Elbschlosskeller".
Der Partner ihrer guten Freundin Jacky sei an jenem Morgen noch bei Inge vorbeigelaufen. "Auf dem Hinweg hat sie noch gelebt, auf dem Rückweg war sie leider schon verstorben."
Blumen und Kerzen schmücken einen Baum ganz in der Nähe ihres Lieblingsplatzes. Die Anteilnahme ist groß. Jeder aus dem Kiez kannte die Obdachlose mit der heiseren Stimme und der Alkoholflasche in der Hand.
Hartes Deutschland (RTLZWEI): "Wenigstens ist ihr Traum in Erfüllung gegangen"
Wenige Tage später findet ein Trauermarsch statt, auf dem Inges im Rollstuhl sitzender Halbbruder ihre Urne durch den Kiez trägt.
Viele Wegbegleiter, Freunde und ehrenamtliche Helfer schließen sich an, gedenken des 54-jährigen Reeperbahn-Urgesteins.
Sylvia Senger vom "Zwischenstopp Straße, Obdachlosenhilfe Hamburg e.V." mahnt: "Es dürfen nicht wie im letzten Jahr wieder 47 Leute auf der Straße sterben."
Schon als 18-Jährige hatte damals "Spiegel TV" Inge begleitet. Damals geht sie anschaffen, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren, spricht von Ekel, wenn sie fremde Männer anspricht, und dem eigenen Betäuben mit Drogen, um den bezahlten Sex über sich ergehen zu lassen.
35 Jahre später ist Inge tot. Jacky: "Wenigstens ist ihr Traum in Erfüllung gegangen: Sie wollte hier sterben, hier ist sie gestorben."
Sendetipp: Die neue Folge "Hartes Deutschland" mit obdachlosen und suchtkranken Menschen aus Hamburg und Kiel seht Ihr Montag (8. Dezember) ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Jetzt schon gibt es sie bei RTL+ im Stream.
