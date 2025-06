"Traumhaus oder Luftschloss": Neckendem Ehepaar fehlt ein Rad!

Jena - Virena (32) und Raik (37) fehlt ein Rad - genauer gesagt ein Mühlenrad! Das Ehepaar hat eine Anfang des 19. Jahrhunderts erbaute Mühle in Thüringen erworben und will dieser neues Leben einhauchen.

"Für uns ist der Charme der Mühle halt super wichtig. Dass wir den so erhalten. Und da gehört natürlich ein Mühlenrad dazu", so Raik (37) - hier neben Frau Virena (32). © RTL / magis tv

Nach Angaben der VOX-Sendung "Traumhaus oder Luftschloss - Normal wohnen kann jeder" haben Virena und Raik (seit 2021 verheiratet) die Wassermühle 2023 für 300.000 Euro gekauft. Geplante Investition: 3,5 Millionen Euro!

Die riesige, aber stark verfallene Mühle, die 1801 erbaut worden sei, liege vor den Toren der Stadt Jena, heißt es. Man wolle der Mühle neues Leben einhauchen, so Raik.

Eine Wassermühle macht logischerweise ein Mühlenrad aus, doch ausgerechnet das fehlt!

"Wir haben uns jetzt halt hier entschieden, eine alte Wassermühle zu kaufen und da gehört natürlich auch ein altes Mühlenrad, Wasserrad dazu. Und deswegen ist das auf jeden Fall in Planung, das wieder herzustellen", so der Mechatroniker.

Laut Sendung sieht das Paar in der Mühle sein Traumhaus. So viel wie möglich versuche es zu erhalten. Zunächst solle der Name weiterhin sichtbar werden. Den Anfang macht Virena in rund sieben Metern Höhe!