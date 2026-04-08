Trotz 32.000 Unterschriften: Rettung der "Eisenbahn-Romantik" offenbar gescheitert

Stuttgart/Speyer - Mit Unterschriften von 32.667 Menschen wollen Fans der Fernsehsendung "Eisenbahn-Romantik" beim Südwestrundfunk (SWR) für deren Erhalt kämpfen.

Die Sendung war zunächst als Pausenfüller im SWR-Programm angedacht, entwickelte sich jedoch schnell zu einer Erfolgsserie. © Patrick Seeger/dpa

Die gesammelten Stimmen der Unterstützerinnen und Unterstützer einer Petition werden jetzt dem SWR-Intendanten Kai Gniffke geschickt, wie die Initiatoren um Ulrich Klumpp aus Speyer mitteilten. "Auf insgesamt 675 DIN-A4 Seiten wird sichtbar, wie groß die Zahl der Zuschauer ist, deren Anliegen bislang unbeachtet geblieben sind."

Aussicht auf Erfolg hat das Unterfangen jedoch nicht: Der Sender bekräftigte, dass aus Kostengründen keine weiteren Neuproduktionen geplant seien.

Die Petition war eine Reaktion auf die Ankündigung des SWR, Neuproduktionen der Reihe nach mehr als 30 Jahren zu beenden.

Die Marke "Eisenbahn-Romantik" bleibe aber erhalten, heißt es auf der Internetseite des Senders: "So gibt es mehr als 1000 online verfügbare Folgen der Eisenbahn-Romantik in der ARD Mediathek, die weiterhin auf dem angestammten Sendeplatz im SWR wiederholt werden."

Auch sollen in diesem Jahr erst 2025 produzierte Ausgaben über Züge etwa in Japan, Mexiko und Spanien zu sehen sein.