Trucker Babe Jessy geschockt von Polen-Verkehr: "Bist du noch ganz fit im Helm?"

Grimma/Altenburg - Die "Trucker Babes" sind wieder auf Tour! In der Kabel-Eins-Sendung am Sonntagabend ist Sächsin Jessy Koch (33) unterwegs nach Polen. Angekommen im Nachbarland, merkt sie schnell, dass die Uhren hier anders ticken.

Hinter der Grenze wird es dann wild. In einer Haltebucht haben andere Trucker ihre Fahrzeuge abgestellt und sind direkt an der rechten Fahrspur ausgestiegen. "Alter, na ihr macht euch aber och keene Raste, leck mich am Arsch. Da stehn die mitten off dor Autobahn, ich fass es nicht, mei Herze. Leckomio ey."

Die Langstrecke ist für die gebürtige Grimmaerin eine willkommene Abwechslung. "Wenn ich Nahverkehr fahre, bist du ja wirklich mehr mit ein- und aussteigen beschäftigt, wie alles andere", sagt sie in der Sendung.

Nebenberuflich betreibt sie eine Pferdepension. © kabel eins

Nicht die einzige "interessante" Situation in Polen. "Der fährt glei ma mittig, kann sich nicht entscheiden, ob links oder rechts oder was? Also bei euch läuft's hier unten mit de Verkehrsregeln."

Kurze Zeit später fährt ein Lastwagen vor ihr langsam die Abfahrt herunter. "Das fällt dir ja auch zeitig ein. Der biegt hier ab, als ob er in einer Spielstraße steht. Also, hier ist was los."

Und auch ein Stau gehört natürlich dazu, der sie 20 Minuten kostet. "Ich hoffe, das schaff' ich bis um dreie. Auf jeden Fall enge." Blickt Jessy nach links und rechts, erspäht sie außer Wald und Feld nichts. "Eigentlich ist das 'ne Sahnetour, fährst bissl de A4 runter. Aber ich hab hier gefühlt seit der Grenze nich eene Ortschaft gesehn. Bin gespannt, ob ich noch Leben heute sehe."

Dann überholt sie auch noch ein mit Autos beladener Lkw, der sie auf gleicher Höhe anhupt. Die 33-Jährige kann's nicht glauben: "Bist du noch ganz fit im Helm? Wenn du keene 90 fährst, kann ich ja wohl nüscht dafür."

Ob sie es doch noch rechtzeitig an den Zielort schafft?