Lebende Fackel: Dragster-Fahrer entrinnt knapp dem Tod und fährt weiter Rennen

Alles in Kürze

Sammy Tosuner ist auch heute noch dem Drag Racing verfallen und präsentiert stolz seinen Truck. © Facebook/Sammy Tosuner

Bei "stern TV am Sonntag" ließ der Berliner Rennfahrer das beinahe tödliche Flammeninferno noch einmal Revue passieren und erklärte, wie er überleben konnte.

Wir schreiben das Jahr 1997. Bei einem Event auf dem ehemaligen Militärflugplatz Alteno bei Luckau in der Niederlausitz geht Tosuner im August mit seinem 10.000 PS starken Boliden an den Start. Nach gut vier Sekunden bei etwa 500 km/h passiert es: Die Benzinleitung bricht und der Wagen geht binnen kürzester Zeit in Flammen auf.

Er entgeht nur knapp dem Tod, liegt zwei Monate im künstlichen Koma und drei weitere Monate in einer Spezialklinik für Verbrennungen. Nach unzähligen Hauttransplantationen hat er immer noch Narben am ganzen Körper und seine Hände sind entstellt. Mehr als 60 Prozent seiner Haut waren verbrannt.

"Ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, wie mein Leben vorher [aussah, Anm. d. Red.], ohne die ganzen Narben, ohne die ganzen Einschränkungen - ich hab ja keinen Tastsinn mehr, meine Feinmotorik an den Fingern ist eigentlich auch perdu", stellte Tosuner bei RTL fest.

Aber wie konnte er diesem Flammenmeer überhaupt entkommen? "Du musst tausendmal aussteigen aus so einem Fahrzeug, bevor Du eigentlich das erste Mal einsteigen darfst - deswegen habe ich überlebt", unterstrich der Rennfahrer die Wichtigkeit der Routine.