Schwester von ermordeter Dorota (†29): "Sie wollte nicht hören!"

Selfkant - Flucht aus unglücklicher Ehe oder schlimmes Verbrechen? Die Ermittler im Vermisstenfall Dorota G. aus dem Kreis Heinsberg ( NRW ) haben schnell den Verdacht, dass ihr Mann die 29-Jährige umgebracht hat. Sie sollen leider richtig liegen.

Dorota G. wurde umgebracht. © Polizei

In der deutsch-niederländischen Grenzstadt, die westlichste Gemeinde Deutschlands, verschwindet die gebürtige Polin am 18. Oktober 2016 nach einem heftigen Streit, ohne zurückzukehren. Das zumindest behauptet ihr Mann, mit dem sie seit elf Jahren verheiratet ist.

Dorota ist erst 17, als sie Manfred G. heiratet und dadurch nach Deutschland kommen kann. "Sie war sehr in ihn verliebt", erinnert sich ihre Schwester Katarzyna B. in der ZDF-Sendung "Schuld & Sühne". Aber ihre Familie sei auch skeptisch gewesen "und wir haben bemerkt, dass er vielleicht nicht die richtige Person für Dorota ist. Aber sie wollte nicht hören."

Öfter habe es Streitigkeiten gegeben, nie aber sei Dorota weggelaufen. Zudem war die 29-Jährige ohne Brille, Handtasche, Jacke und Handy sowie mit einer fiebrigen Grippe aus dem Haus gegangen, hatte ihren geliebten Sohn zurückgelassen.

Und dann setzt Manfred Dorotas Handy auch noch auf Werkseinstellung zurück. Für die Polizei viele Puzzlesteine, die darauf schließen lassen, dass die 29-Jährige nicht mehr lebt.

Schnell übernimmt die Mordkommission Aachen den Fall. Es gibt keinerlei Hinweise, dass Dorota das Haus überhaupt verlassen hat.