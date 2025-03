TV-Hammer: RTL kündigt neue Quizshow an - Startschuss fällt schon bald

Köln - Konzentrieren, sortieren, kassieren: Am 28. April fällt der Startschuss für die neue RTL -Quizshow "Die perfekte Reihe - Das Bilder-Quiz". Dann kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten um ein Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro.

Was es nicht einfacher macht: Die Fragen, zum Beispiel "Wie ist ein klassischer Toast Hawaii aufgebaut - von oben nach unten", sollen von Runde zu Runde sukzessive kniffliger und schwieriger werden, betont RTL.

Wer das zwölfmal in Serie schafft, der darf sich über den Hauptgewinn und einen Geldsegen freuen. Wer jedoch patzt, der fliegt raus.

Das Prinzip ist einfach: "Pro Show gilt es für je einen Kandidaten oder eine Kandidatin, eine Reihe von neun Bildern, Texten oder Symbolen in die richtige Reihenfolge zu bringen", berichtet der Kölner Privatsender.

In der Show müssen die Kandidatinnen und Kandidaten versuchen, verschiedene Bilder, Texte und Symbole in die richtige Reihenfolge zu bringen. © RTL / Ralf Juergens

Helfen können dabei allerdings zwei Joker: Der Lückenfüller, bei dem ein Lösungsfeld bereits vorgegeben ist, und der Teamjoker, durch den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Lösung einer Frage einmalig durch eine Begleitperson unterstützt werden können.

Zudem gibt es nach der sechsten eine Sicherheitsstufe. Heißt: Wer die ersten sechs Bilder, Texte und Symbole in die richtige Reihenfolge bringen kann, darf sich zumindest schon einmal über sichere 7500 Euro freuen - egal, was kommt.

Darüber hinaus verspricht der Privatsender, dass die Show "eine bunte Mischung aus spannenden Studioaktionen und unterhaltsamen Einspielern" bieten werde.

"Die perfekte Reihe - Das Bilder-Quiz" feiert am 28. April um 21.15 Uhr Premiere. Weitere Folgen gibt es zudem am 5. Mai und am 12. Mai, jeweils um 20.15 Uhr.