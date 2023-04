TV-Hammer! Sandro Wagner verlässt wohl DAZN

Sandro Wagner (35, M.) im DAZN-Expertengespräch mit unter anderem Ex-National-Kapitän Michael Ballack (46, l.). © Lukas Barth/dpa

Knapp drei Jahre ist jetzt das Karriereende von Sandro Wagner her. Und genau seit diesem Zeitpunkt ist der frühere Ex-FC-Bayern-Stürmer in neuer Rolle zu sehen.

Mit der Saison 2020/21 übernahm der achtmalige deutsche Nationalspieler den Experten-Job beim beliebten Pay-TV-Sender DAZN. Eine Zusammenarbeit, die wie die Faust aufs Auge zu passen schien.

Hier der Szene-Profi mit den knackigen Sprüchen und klaren Haltungen, da der Streaming-Dienst für Fußball-Nerds. Genau jene werden sich jetzt allerdings an neue Stimmen gewöhnen müssen, denn Wagner wird laut Bild seinen Job bei DAZN im Sommer aufgeben.

Stattdessen soll der angehende Bundesliga-Trainer künftig ausschließlich im ZDF zu sehen sein. Für das Öffentlich-Rechtliche war er bisher nur bei großen Events wie EM und WM aktiv, nun wird eine feste Zusammenarbeit daraus.

Länderspiele, DFB-Pokal und die Heim-EM 2024 - für diese Wettbewerbe ist Wagner als Experte und Co-Kommentator eingeplant!