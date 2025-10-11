TV-Job für Thomas Müller: Bayern-Legende wechselt bei WM 2026 die Seiten

München - Thomas Müller (36) wird die WM 2026 aus einer ganz anderen Perspektive verfolgen: Der deutsche Fußball-Star wird das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko für Magenta TV als Experte begleiten.

Thomas Müller (36) wird TV-Experte bei der WM 2026. © Sven Hoppe/dpa

"Ich bin richtig gespannt auf diese neue Herausforderung und freue mich riesig auf das Turnier. Diesmal dann nicht auf dem Rasen, sondern am Mikro", sagte die Bayern-Legende in einer Mitteilung des Streaming-Dienstes.

"Es wird eine spannende Erfahrung für mich, erstmals als Außenstehender Fußballspiele für die Menschen zu Hause zu analysieren. Was ich auf jeden Fall mitbringen werde, ist eine große Begeisterung und viele Insights über die USA und Kanada aus meinem neuen Leben als MLS-Spieler."

Müller spielt seit der aktuellen Saison für die Vancouver Whitecaps, nachdem der FC Bayern seinen Vertrag nach 25 Jahren nicht mehr verlängern wollte.

"Das ist für uns ein Traum-Transfer! Der Name Thomas Müller lässt die Herzen der deutschen Fußballfans automatisch höherschlagen", kommentierte Arnim Butzen, der TV-Chef der Telekom, den TV-Hammer.