Pumuckl-Serie geht in Staffel 2: Gangster-Rapper hat Gastauftritt

München - Nach dem Erfolg des Kinofilms kehrt der Pumuckl nun mit neuen Abenteuern ins Fernsehen zurück.

Staffel 2 von "Neue Geschichten vom Pumuckl" startet am 4. Dezember. © RTL

Mit dabei: der Gangster-Rapper Eko Fresh (als Postbote) und in einer Gastrolle TV-Moderator Tobias Krell (39).

Staffel zwei von "Neue Geschichten vom Pumuckl" startet am 4. Dezember, wie RTL mitteilte. Zu sehen sind die sieben Folgen zunächst beim Streamingdienst RTL+. Am 25. und 26. Dezember werden sie bei RTL im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt und ab 3. Januar dann im Kindersender Toggo.

In den neuen Folgen verfolgt ein Geisterjäger den frechen Kobold, wieder gesprochen von Maxi Schafroth (40). Pumuckl bekommt Ärger, weil ein Fenster in der Werkstatt eingeschlagen wurde. Florian Eder (Florian Brückner, 41) trifft seinen Erzfeind wieder, den Bomber-Bernd.

Und es gibt eine Reise in Floris Kindheit. Zudem gibt es allerlei lustige Weisheiten, die der Pumuckl zum Besten gibt: "Wenn sich sieben streiten, freut sich der Elfzigste" oder "Eine Tat, die ein Kobold tut, ist eh schon gut." Ebenfalls mit dabei: Ilse Neubauer als Frau Stürzlinger und Matthias Bundschuh als Nachbar Lothar.

Auch Eko Fresh (42) freut sich über seine Rolle. Es sei eine Ehre, sagt er in einem YouTube-Video. "Ich komme ans Set und es ist komplett bayerisch so. Ich bin einfach froh, dabei zu sein, auch wenn ich ein Exot bin."