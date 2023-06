"Bozen-Krimi": Zwei spannende Fälle für Schwarz und Kerschbaumer in Südtirol

München - Mord in Südtirol: Sonja Schwarz und Jonas Kerschbaumer ermitteln in zwei neuen Bozen-Krimis in der ARD.

Sonja Schwarz (Chiara Schoras, 47, M.) und Kollege Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab, 41, r.) ermitteln wieder zusammen. © ARD Degeto/Hans Joachim Pfeiffer

In den Dolomiten tauchen die Südtiroler Kommissare Sonja Schwarz (gespielt von Chiara Schoras, 47) und ihr Kollege Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab, 41) erneut in unbekannte Welten ein.

Die Dreharbeiten für den 19. und 20. Bozen-Krimi finden in Bozen, in Margreid an der Weinstraße, in Eppan, in Meran, in Brixen, im Villnösstal und im Sarntal noch bis voraussichtlich 13. Juli 2023 statt.

Die genaue Veröffentlichung der zwei "Donnerstagskrimis im Ersten" ist zwar noch nicht bekannt, ihre Inhalte hingegen schon.

Im Film "Der Bozen-Krimi: Mein ist die Rache" geht es um eine verschworene Dorfgemeinschaft: Als die Tochter des Ortsvorstehers Karl Brandl (Harald Krassnitzer, 62) plötzlich verschwindet, nimmt der ganze Ort Anteil.

Drei Monate später taucht ihre Leiche auf. Schnell ist ein vermeintlicher Schuldiger ausgemacht: Lukas Gamper (Juri Senft, 29), ein Sonderling, der mit seinem Großvater (Hans Stadlbauer, 77) auf einem abgeschiedenen Berghof lebt.

Die Kommissare Schwarz und Kerschbaumer ermitteln und haben mit der Zeit Zweifel an der Schuld von Gamper. Doch kann der Hass des Dorfes noch gestoppt werden?