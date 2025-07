Vom Moor-Mörder entführt: "Wusste nicht, wie lange ich noch zu leben habe"

Stendal/Celle - Blond, schlank, zwischen sechs und neun Jahren: So das Beuteschema des Serienmörders Thomas E., der in den Neunzigern kleine Jungen entführte, missbrauchte und tötete. Die dreiteilige ARD-Doku " Letzte Ausfahrt Todesmoor " widmet sich den schrecklichen Kriminalfällen und spricht sogar mit einem Mann, der solch einem Schicksal nur knapp entkommen war.

Alles in Kürze

Immerhin eine heiße Spur gab es: Eine Augenzeugin wollte gesehen haben, wie ein junger Mann mit Vokuhila den kleinen Michael in einem blauen Opel Kadett herumgefahren hätte. Für die Ost-West-Soko aus Stendal und Celle begann der Wettlauf gegen die Zeit.

In beiden Fälle folgte wenig später der Horror-Fund: Die Jungen wurden betäubt, vergewaltigt, erdrosselt, erstochen und dann in einem Wald nahe einem Moor zurückgelassen.

Im Sommer 1992 erschütterte eine Entführungsreihe Mitteldeutschland. Der damals sechsjährige Michael aus Sachsen-Anhalt und der neunjährige Rudolf aus Niedersachsen wurden beide von einem Mann in ein Auto gelockt.

Die Leichen der Jungen wurden in Wäldern nahe einem Moor entdeckt. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Doch der Täter lernte dazu. Auf seinem nächsten Streifzug nutzte er statt dem verdächtigen Opel lieber das Auto seiner Freundin - einen weißen Skoda - und suchte sich sein Opfer nicht in Mitteldeutschland, sondern in Bayern.

Das wurde dem damals siebenjährigen Rafael fast zum Verhängnis.

Er erinnert sich in der ARD-Doku, dass Thomas E. ihn in Hof auf seinem Nachhauseweg von der Schule angesprochen und behauptet hatte, von seiner Mutter geschickt worden zu sein. Doch Rafael ignorierte ihn, ging weiter, rief sogar um Hilfe. Thomas E. zückte dann ein Messer und zwang ihn, in sein Auto einzusteigen.

"Ich hab ihn noch genau vor Augen, […] ich würde heute auf 500 Metern erkennen, wer das ist", erklärt der inzwischen erwachsene Rafael in der Sendung.