"Der Flensburg-Krimi": Im zweiten Teil wird ein Junge entführt

Damit wollen sie wohl seinen bereits besiegelten Vereinswechsel nach Paris verhindern. Hauptkommissarin Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer) und ihr Kollege Antoine "Tony" Haller (Eugene Boateng) ermitteln. "Doch die Hoffnung, Jan bald wieder in den Armen halten zu können, erfüllt sich für Mikkel und Tamara nicht …", heißt es in der Ankündigung.

Wie der NDR mitteilte, haben die Dreharbeiten für die zweite Folge von "Der Flensburg-Krimi" mit Katharina Schlothauer (37) und Eugene Boateng (38) in den Hauptrollen begonnen. Voraussichtlich bis zum 25. Mai wird dafür in der Fördestadt sowie in und um Hamburg gedreht.

Das junge Ermittler-Duo war zuerst im November 2021 im TV zu sehen. © Christine Schroeder/WDR/NDR/ARD Degeto/dpa

Der Sender setzt beim Cast auf deutsch-dänischen Flair. Schauspieler Nicklas Kingo stammt aus Dänemark, seinen Filmbruder mimt der schwedische Darsteller Johannes Lindkvist (29).

Regie führt Anja Gurres (28). Die 28-Jährige inszeniert erstmals einen Fernsehfilm für den Hauptabend. Erst in diesem Jahr wurde sie für den Film "Balconies" beim deutschen Snowdance Independent Film Festival in Landsberg am Lech als "Best Young Director" ausgezeichnet.

Ein Sendetermin steht derzeit nicht fest. Der Fall wird aber im Rahmen des "Donnerstags-Krimi im Ersten" ausgestrahlt.

Die erste Folge "Der Flensburg-Krimi: Der Tote am Strand" lief im November 2021. 6,356 Millionen Zuschauer sahen den Pilotfilm im Ersten, der Marktanteil betrug 20,6 Prozent. Dazu kommen rund 1,1 Millionen Aufrufe in der ARD Mediathek.