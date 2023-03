Der neue "Alte" Thomas Heinze meldet sich zum Dienst

TAG24: Was ändert sich mit Ihnen in der Hauptrolle als Caspar Bergmann?

TAG24: In der Serie gibt es keine Übergabe von Richard Voss an Bergmann. Wie sah es denn hinter der Kamera aus?

Thomas Heinze: Ich hatte mit Jürgen Vogel die Serie "Blochin" gedreht und dafür bekamen wir einen Crashkurs mit Schießen und allem, was mit Polizeiarbeit zu tun hat. Das war spannend. Da das Training noch nicht so lange her ist, habe ich es vor "Der Alte" nicht wiederholt.

TAG24: Vor diesem Engagement waren sie häufiger in Episodenrollen und auf der Täterseite in Krimis zu sehen. Wie ist es, jetzt auf der Seite der Ermittler zu stehen?

TAG24: Wird man in der Serie auch mal Action-Szenen sehen?

Thomas Heinze: Je nachdem, was der Fall hergibt. Mal wird es action-reicher und aufregender, mal ruhiger und kammerspielartiger.

TAG24: Das klingt nach einer guten Abwechslung ...

Thomas Heinze: Ja, die soll und muss es ehrlicherweise auch haben, damit man immer wieder überrascht wird. Das find’ ich toll.

TAG24: Wollen Sie Caspar Bergmann so lange spielen, bis Sie auch äußerlich "der Alte" geworden sind - also mit weißen Haaren und Rauschebart?

Thomas Heinze: Wenn man mich lässt, warum nicht. Und wenn es mir weiterhin so viel Spaß macht wie im Moment, dann sehr gerne. Es reicht allerdings nicht, dass nur ich viel Spaß habe. Dem Publikum soll es genauso gefallen.

Die letzte Folge mit Jan-Gregor Kremp als "Der Alte" läuft am heutigen Freitagabend um 20.15 Uhr im ZDF. Die Episode von nächster Woche, in der Thomas Heinze erstmals ermittelt, ist bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar oder läuft am 24. März (20.15 Uhr, ZDF).