Kultserie "Der Staatsanwalt" vor dem Aus: Letzte Fälle mit Rainer Hunold

Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold, r), Oberkommissar Alexander Witte (Jannik Mioducki, 2.v.l) und Hauptkommissarin Julia Schröder (Anika Baumann, 2.v.r) ermitteln in der Krimiserie "Der Staatsanwalt" am Freitagabend im Fall "Der Tod hat Vorfahrt". © Martin Kaufhold/ZDF/dpa

Die Ermittlungen führen den TV-Juristen unter anderem in eine Autowerkstatt, zu zwei verfeindeten Winzerfamilien in den Rheingau sowie hinter die Kulissen eines angesagten Wellness-Unternehmens.

Auftakt zur 20. Staffel von "Der Staatsanwalt" ist am kommenden Freitag (28. Februar) um 20.15 Uhr im Zweiten. Die erste Folge mit dem Untertitel "Der Tod hat Vorfahrt" ist bereits in der Mediathek abrufbar.

2005 ging die Krimireihe an den Start. Mit einem Staatsanwalt als Protagonist brachte sie Abwechslung in die Vielzahl an Serien im deutschen Fernsehen rund um Polizisten, Anwälte oder Richter.

Rainer Hunold ("Ein Fall für zwei") prägte die Rolle als besonnener Ermittler im Dauereinsatz, der gern auch mal auf eigene Faust Recherchen unternimmt. Ohne Hunold wäre die Serie kaum vorstellbar.

Wie das ZDF mitteilte, war es der 75-Jährige selbst, der mit dem Wunsch an den Sender und die Produktion herantrat, 2024 die letzten Folgen als "Staatsanwalt" zu drehen.

"Glaubwürdigkeit und Authentizität waren mir immer wichtige Kriterien für die Figuren, die ich gespielt habe", sagte Hunold. "Angesichts meines Alters habe ich mich daher entschlossen, den von mir in über 120 Folgen gespielten Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther in den Ruhestand zu entlassen."