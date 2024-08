Stumpi dreht jetzt seinen wirklich allerletzten Stubbe-Krimi in Dresden

Dresden - Jetzt ist wirklich Schluss! Zwei Jahre lang hat Wolfgang Stumph (78) als "Stubbe" nicht kriminalisiert. Seine ZDF-Erfolgskrimi-Serie "Stubbe - Von Fall zu Fall" endete nach 50 Folgen 2014, drei Sonderfolgen schlossen sich an. Die letzte wurde im Dezember 2022 ausgestrahlt. Nun dreht Stumph an der letzten, vierten Sonderfolge.

Die Film-Familie "Stubbe": Helge (Wanja Mues, v.l.), Christiane (Stephanie Stumph), Caro (Greta Kasalo), Stubbe (Wolfgang Stumph) und Marlene (Heike Trinker). © ZDF/ Christoph Assmann

"Und das ist wirklich die letzte. Denn ich ziehe die Reißleine und sage, wann es zu Ende ist", versichert Stumph nach dem Dreh in der Jägerstraße/Marienstraße.

Dort wurden bis zum heutigen Dienstag die Szenen in Stubbes Zuhause gefilmt, am Mittwoch geht es mit Innendrehs in der Neustadt weiter.

"Wir arbeiten schon drei Wochen am Finale. Bis 20. August haben wir die Schlussfolge abgedreht", so Stumph.

Zum Finale gerät die ganze Familie Stubbe unter Druck: Helge (Wanja Mues, 50), Vater von Stubbes Enkelin Caro (Greta Kasalo, 12), erscheint unangekündigt zur Feier des 12. Geburtstages seiner Tochter in Dresden. Vor den Augen seiner Familie und vor Caros Geburtstagsgästen wird er zum Entsetzen aller verhaftet – er steht unter Mordverdacht.

Opa Stubbe und seine Tochter Christiane (Stephanie Stumph, 40) sind nun gefordert, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Situation spitzt sich zu, als Stubbes Lebensgefährtin, die Kriminaltechnikerin Marlene (Heike Trinker, 63), in Verdacht gerät, Dienstgeheimnisse verraten zu haben. Stubbes Familie muss zusammenhalten, um herauszufinden, welches Geheimnis hinter all den Ereignissen steckt.