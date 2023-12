Essenslieferant wird erschossen: Vom Täter und der Tatwaffe fehlt jede Spur

Potsdam - Am helllichten Tag wird Essenslieferant Balu in einer Hochhaussiedlung erschossen. Es fehlen Täter und Waffe. Die Polizei steht bei "SOKO Potsdam" vor einem Rätsel.

Essenslieferant Balu wird auf offener Straße erschossen. © ZDF/Laura Hegewald

Die beiden Ermittlerinnen Tamara Meurer (Anja Pahl) und Pauline Hobrecht (Agnes Decker) werden in eine Hochhaussiedlung gerufen.

Am helllichten Tag wurde Essenslieferant Balu auf seinem Fahrrad niedergeschossen. Die Ermittler tappen zu Beginn im Dunkeln. Sie wissen nicht, von wo der Täter schoss und die Kugel ist verschwunden.

Die erste Spur führt zum Lieferdienst, wo sich die Besitzerin Ann-Kathrin Messerschmidt (Tanya Erartsin) vom Tod ihres Mitarbeiters sehr bestürzt zeigt. Schnell stellt sich aber heraus, dass die Arbeitsbedingungen und vor allem die Bezahlung in ihrer Firma alles andere als vielversprechend waren.

Die Ermittler finden heraus, dass sich Balu als Drogenkurier ein zweites "Standbein" aufgebaut hat. Demnach war der 23-Jährige regelmäßig in der Hochhaussiedlung, in der er am Ende erschossen wurde.