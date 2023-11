"Harter Brocken" für Ermittler im Harz: Skrupellose Ex-Stasi-Offizierin sinnt auf Rache!

Inka Sassner kommt nach Sankt Andreasberg und will sich an den Männern rächen, die einst verhindert haben, dass sie Gold stehlen konnte. Dabei schreckt sie auch vor Mord nicht zurück. © ARD Degeto/Kai Schulz

Zunächst wird der Zuschauer auf eine Reise in die Vergangenheit geschickt: Eine Stasi-Offizierin und zwei NVA-Soldaten sind mit einem Goldtransporter auf einer Straße im dunklen Nirgendwo unterwegs.

Plötzlich befiehlt die Frau dem Fahrer, sich von der vorausfahrenden Kolonne zu trennen und abzubiegen. Der kommt der Aufforderung zwar nach, er und sein Kamerad wollen aber eigentlich zurück und setzen sich zur Wehr.

Es kommt zum Handgemenge, der Wagen bricht aus und landet auf einem Feld. Die Frau durchsucht die Ladefläche, will Goldbarren an sich nehmen. Als sie abhauen will, schießt einer der Soldaten auf sie. In der Annahme, dass sie tot ist, fahren die beiden weg und lassen sie zurück.

Jahre später stellt sich heraus, dass die Frau nicht gestorben ist: Inka Sassner (gespielt von Lina Wendel, 58) kommt nach Sankt Andreasberg, weil sie die Männer, die sie um ihren Anteil brachten, dort vermutet. Sie sinnt auf Rache.

Konkret sucht sie nach Thorsten Lehnert, der aber vor fast 20 Jahren spurlos verschwand. Als dessen Patenonkel Ernst (Hans Klima, 78) ihr keine Auskunft geben will, foltert sie ihn kurzerhand und bringt ihn mit einem Stromschlag um, als er die Polizei verständigen will.