Jetzt ermittelt "Miss Merkel": Katharina Thalbach wird zur Ex-Kanzlerin

Thalbach: Sie kann als Wissenschaftlerin, die sie ja war, logisch denken und das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. Was, glaube ich, für einen Detektiv nicht ganz so schlecht ist. Da, glaube ich, wäre sie schon ziemlich prädestiniert. Ob sie wirklich die Lust hätte, ist aber eine andere Frage.

Thalbach: Also ich würde natürlich ungern was verraten, weil man soll den Fall wirklich gucken. Aber sie hat auf einmal zu tun mit diesem adligen Herren aus dem schönen Ort Neufreudenstadt, wird dorthin eingeladen. Aber dann gibt es einen Toten ...

Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer (Thorsten Merten, 59) verfolgen gelangweilt das Schauspiel auf der Bühne. © RTL/Maor Waisburd

TAG24: Was denken Sie, was macht die wirkliche Angela Merkel aktuell in ihrem Ruhestand?

Thalbach: Also ich hoffe, sie muss nicht allzu oft auf der Flucht sein und sie macht, was sie will. Ich hab munkeln hören, dass sie an ihrer Biografie arbeitet, weil sie ja nächstes Jahr auch 70 wird.

Aber wenn ich so darüber nachdenke, hoffe ich, dass sie genau das tut, was ich tue, nämlich das Leben genießen.

TAG24: Warum sind ausgerechnet Sie "Frau Merkel" geworden?

Thalbach: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber ich habe ja 2013 in einer Politsatire über Guttenberg schon mal Frau Merkel gespielt. Das kam ganz gut an und ich bekam danach relativ viele Angebote, die Merkel noch mal zu spielen. Wollte ich aber nie, weil ich finde, dass die Tagespolitik sich so schnell verändert, dass sie sich nicht unbedingt eignet für Fernsehen und Film.

Deswegen war ich so begeistert, als ich dieses Buch gelesen habe, weil es jenseits von Tagespolitik stattfindet. Es geht eher in den Bereich Märchen hinein. Ich dachte ja erst, das müssen sich Engländer ausgedacht haben. Das ist so undeutsch, so viel Humor haben wir eigentlich gar nicht.

Und warum ich es geworden bin... vielleicht findet man nicht so viele Schauspieler, die so eine miese Figur haben wie die Merkel und damit überhaupt kein Problem haben (lacht).