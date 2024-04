Katharina Wackernagel über "Mord mit Aussicht"-Shitstorm: "Ich habe so etwas noch nie erlebt!"

Hamburg - Die fünfte Staffel der Krimi-Serie "Mord mit Aussicht" steht in den Startlöchern und wird die Fan-Herzen bestimmt wieder höherschlagen lassen. Doch das war nicht immer so, wie Schauspielerin Katharina Wackernagel (45) am Freitagabend in der " NDR Talk Show " erzählte.

Marie Gabler (Katharina Wackernagel, M.), Heino Fuss (Sebastian Schwarz, r.) und Jenny Dickel (Eva Bühnen) ermitteln seit 2022 im Dorf Hengasch. Die neue Staffel der Krimiserie startet am 16. April im Ersten. © Frank Dicks/ARD

Die beliebte ARD-Serie feierte 2022 nach acht Jahren Pause ein Comeback mit neuen Ermittlern.

Wackernagel, Eva Bühnen (27) und Sebastian Schwarz (40) übernahmen die Nachfolge von Caroline Peters (52), Meike Droste (44) und Bjarne Mädel (56).

Die Neubesetzung stieß bei vielen Fans auf Kritik, gerade in den sozialen Medien hagelte es Hass-Kommentare.

"Ein Shitstorm ging über uns hernieder. Ich war total schockiert, ich hatte das noch nie erlebt, so persönlich angegriffen zu werden. Ich dachte nur, bleibt doch cool", sagte Wackernagel im NDR.

"Es wuchs dann die Sorge, dass die neuen Folgen boykottiert werden würden, was dann nicht der Fall war. Es ist sehr erfolgreich und gut gelaufen", so die Schauspielerin weiter. "Aber ich war die ganze Zeit vorher in so einer Rechtfertigkeitshaltung, weil es so anmutete, als hätten wir den Kollegen die Rollen weggenommen, das hatte aber nichts mit der Realität zu tun. Es war wirklich schräg."

Zumal sie ja gar nicht die frühere Hauptrolle der Exil-Ermittlerin Sophie Haas von Peters übernahm, sondern eine ganz neue Figur – Kommissarin Marie Gabler – verkörpert.