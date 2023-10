Mädchen verbrennt bei lebendigem Leib - Kinder müssen alles mitansehen

Potsdam - Schock in Brandenburg : Auf einem Feld wird die völlig verkohlte Leiche eines 15-jährigen Mädchens gefunden. Das Opfer galt als Problemkind, soll häufig selbst Feuer gelegt haben. Im ZDF -Krimi "Das Mädchen von früher" ermittelt die Polizei im Umfeld des Opfers und fördert so manches Geheimnis aus der Vergangenheit zutage.

Maria Voss und ihr Kollege Teo Klomann (hinten rechts) ermitteln im Falle der verbrannten Leiche eines jungen Mädchens. © ZDF/Frédéric Batier

Zwei Kinder spielen im Wald und schießen mit einer Zwille auf eine Krähe, die schließlich in eine Oberleitung fällt und in Flammen aufgeht. Das Tier setzt ein Feld in Brand - mittendrin entdecken die beiden einen brennenden, schreienden Menschen.

Es handelt sich um die 15-jährige Bente, die zusammen mit den beiden als Pflegekind auf dem nahen Hof der Familie Strand lebte.

Als Kriminalhauptkommissarin Maria Voss (gespielt von Nina Kunzendorf, 51) und ihr Kollege Teo Kromann (Godehard Giese, 50) zum Fundort ihrer Leiche gerufen werden, treffen sie dort auf den Polizisten Lars Klapproth (André Hennicke, 65) - und schnell wird klar, dass Maria und er sich kennen.

Zeuge Gunnar Nowack (Jörg Witte, 59) gibt an, dass die Jugendliche bei ihm in der Tankstelle Benzin gekauft habe - warum, weiß angeblich niemand. Bei Bente wurden zudem zahlreiche verkohlte Feuerzeuge gefunden.

Doch nicht nur das: Das Mädchen hat vor seinem Tod einen mysteriösen Schlüssel verschluckt, wie eine Obduktion zeigt. Außerdem war ihre Speiseröhre von Benzin verätzt. Wurde sie etwa gezwungen, es zu trinken?