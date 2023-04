"Morden im Norden": Vater schläft mit Freundin des Sohnes, bevor sie getötet wird

Lübeck - Ist es einfach nur Ghosting oder steckt mehr dahinter? In der neuen Folge der Krimi-Serie "Morden im Norden" gehen die Ermittler der Lübecker Mordkommission am Montagabend einer ungewöhnlichen Vermisstenmeldung nach.

Finn Kiesewetter (Sven Martinek, v.l.n.r.), Lars Englen (Ingo Naujoks) sprechen mit Matthias Lücke (Jonas Hämmerle) über die Beziehung zu seiner verschwundenen Freundin. © ARD/Thorsten Jander

Zu Beginn stürmt Matthias Lücke (gespielt von Jonas Hämmerle, 25) ins Kommissariat. Seine Freundin Liv Berger (Ella Morgen, 24) sei verschwunden.

"Ich bin mir ganz sicher, dass ihr was zugestoßen ist", berichtet der Feuerwehrmann Finn Kiesewetter (Sven Martinek, 59), Lars Englen (Ingo Naujoks, 61), Nina Weiss (Julia E. Lenska, 34) und Gregor Michalski (Jonas Minthe, 33).

Die Ermittler nehmen sich der Sache an und befragen Matthias. Danach gehen sie aber davon aus, dass Liv ihn einfach verlassen hat. Nina vermutet, dass er nicht einfach den Laufpass bekommen hat, sondern geghostet wird.

Was? "Ghosting sagt man, wenn jemand aus einer Partnerschaft oder Freundschaft einfach so verschwindet, so wie ein Geist abtaucht", erklärt Gregor seinen Kollegen.

Die Ermittler sehen sich im Haus der beiden um. Ihr Verdacht scheint sich zu bestätigen, denn sie finden keine Spuren eines Einbruchs oder eines anderen Verbrechens. Außerdem fehlen alle Sachen von Liv. Sie scheint wortlos abgehauen zu sein.