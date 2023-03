"Morden im Norden": Wieso wird ein vorbestrafter Junkie entführt?

Lübeck - Wer steckt hinter der Entführung eines vorbestraften Junkies? Und wieso wurde er entführt? Das fragen sich am Montagabend die TV-Ermittler aus Lübeck in der neuen Folge der Vorabend- Krimiserie "Morden im Norden".

Ein Drogendealer greift Meryem Saleh (Alia Hunold) an. © ARD/Thorsten Jander

Ein Unfall bringt die Ermittlungen ins Rollen. Meryem Saleh (gespielt von Kristin Alia Hunold, 29) wird auf einer Kreuzung von einem Transporter angefahren. Sie wird schwer am Kopf verletzt. Der Fahrer des Unfallwagens haut einfach so ab. Fahrerflucht – so scheint es.

"Bevor sie in die Klinik gebracht wurde, hat sie gesagt, 'ich habe versucht, eine Entführung zu verhindern'", berichtet Gregor Michalski (Jonas Minthe, 33) seinen Kollegen Finn Kiesewetter (Sven Martinek, 59) und Lars Englen (Ingo Naujoks, 61). Die beiden Kommissare fahren ins Krankenhaus und befragen Meryem.

Sie berichtet, dass sie gesehen habe, wie ihr Freund Nick Fischer (Tom Gronau, 25) ins Auto gezogen worden sei. Mehr habe sie nicht beobachtet. Lars ist sich sicher: "Sie sagt uns nicht die ganze Wahrheit."

Zweifel kommen beim Laborbericht auf. Im Blut der jungen Frau wurde eine erhebliche Dosis Methamphetamin, bekannt als Crystal Meth, gefunden. War sie zugedröhnt und ihre Geschichte ausgedacht?