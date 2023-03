Mutter und Tochter verschwinden im Watt, dann werden zwei Leichen gefunden

Jana Winter (Natalia Wörner, 55) und Arne Brauner (Martin Brambach, 55) suchen nach einer vermissten Mutter und ihrem Kind. © Georges Pauly/ZDF/dpa

Auch die 20. Folge der ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" lebt vom Teamgeist - und zwar dem der Protagonisten im Film wie auch dem der Schauspieler.

An der Seite von TV-Star Natalia Wörner agieren einmal mehr auf Augenhöhe Martin Brambach und Ralph Herforth. Zu sehen ist die neue Episode mit dem Untertitel "Dämonen" am Montag um 20.15 Uhr.



Seit 2006 stehen Natalia Wörner und ihre Co-Stars als Ermittler gemeinsam vor der Kamera. Regisseurin Judith Kennel ist ebenfalls von Anfang an mit von der Partie. Ein Erfolgsformat - was sich auch in den Einschaltquoten spiegelt. In den vergangenen Jahren schalteten regelmäßig zwischen sieben und acht Millionen Zuschauer ein.

Die drei Ermittler schätzen sich, stehen füreinander ein und haben im Laufe der Jahre so manchen Konflikt ausgetragen und hinter sich gelassen. Auch der Sohn von Jana Winter, Leo (Jacob-Lee Seeliger, 16), vertraut den Kollegen seiner Mutter.

Und prompt als Jana ihren Sohn zu einem Trainingslager bringen will, steht Arne Brauner (Martin Brambach, 55) vor der Tür mit der Nachricht, dass Frau und Tochter des Kollegen Axel Schreiber (Johannes Zeiler, 52) vermisst sind.