"Nord bei Nordwest": Steht Hinnerk Schönemann bald nur noch hinter der Kamera?

Nachdem bereits in Travemünde, Reinbek und Hamburg gedreht wurde, wurden in den vergangenen Tagen die letzten Sequenzen für die Folge "Das doppelte Lottchen" auf Fehmarn aufgenommen. Neben Schönemann durften da auch die Kollegen Jana Klinge (42) und Marleen Lohse (39) nicht fehlen.

Gedreht wurde unter anderem in Orth auf Fehmarn. Hier steht das Hausboot von Hauke Jacobs, die "Princess of Schwanitz". © Robert Stoll/TAG24

Auch wenn er sehr, sehr gerne spiele, sei es auch eine große Bereicherung einen Film mitzugestalten und eigene Ideen einzubringen, so der Schauspieler. Diese Doppelrolle erfülle ihn. "Das wusste ich schon vor dem ersten Drehtag, dass ich das mag", sagte er. "Das hat sich auch bestätigt."

Die Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, einen Abschied als Schauspielerin aus der Krimi-Reihe verneinte Schönemann vehement. "Ich werde weiterhin als Hauke vor der Kamera stehen", versicherte er. Dennoch freue sich der 48-Jährige auf Tage, wo er nicht spiele. Es sei ein "tolles Gefühl" hinter der Ausspielung zu sitzen.

Bislang habe er von seinen Kollegen auch noch nichts Negatives über seine Doppel-Funktion gehört. "Es war eine sehr positive Überraschung", gestand Lohse, die damit nicht gerechnet hatte. Sie erinnerte sich allerdings, dass es in der Mittagspause hieß: "Wir müssen mit euch reden." Sofort schossen ihr mehrere Gedanken durch den Kopf: "Oh Gott, was haben wir angestellt? Was ist passiert?" Doch dann folgte die Erleichterung.

Schönemann versucht nun den Folgen, in denen er auch Regie führt, seine eigene Handschrift zu verpassen. "Die Reihe hat schon einen gewissen Spielraum, Neues auszuprobieren", erklärte er. Gerade die Dreiecksbeziehung zwischen Hauke, Hanna und Jule mache die Serie aus. "Sie lebt davon und damit spielen wir ja auch", gab der 48-Jährige zu und ließ ein mögliches Ende offen.