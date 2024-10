Racheengel sorgen für Mordserie bei "Tatort"-Abschied

Nürnberg - Nur eine Woche, nachdem das Ermittler-Duo Janneke & Brix in die Luft gesprengt wurde, steht der nächste "Tatort"-Abschied an: Dagmar Manzel (66) geht am Sonntag um 20.15 Uhr ein letztes Mal auf Verbrecherjagd. Sie hat sich allerdings einen weniger dramatischen Abgang gewünscht. Stattdessen sollte er "einfach und herzlich" sein.