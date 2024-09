"SOKO Wien"-Star wird ständig mit diesem Kollegen verwechselt!

Seit 2022 spielt Gruber Major Max Herzog im ZDF-Vorabendkrimi. Die Anfrage erhielt er "mitten in der Pandemie". "Erst hieß es nur für eine Krimi-Serie. Als sich später herausstellte, dass es sich um die SOKO Wien handelt, fand ich es total spannend, weil mein letzter großer Arbeitgeber, 'Die Bergretter', auch in Österreich war. Ich hab mich mit dem Land angefreundet und Österreich war auch nett zu mir."

Doch wäre der Job als Polizist für ihn denkbar? "Ein klares Nein. Mit den tagtäglichen Konfrontationen könnte ich auf Dauer nicht umgehen. Durch die Dreharbeiten habe ich gemerkt, was für ein unglaublich harter Job es ist", so der Schauspieler.

In seinem Job als Schauspieler ist Abwechslung ebenfalls stets vorhanden. "Innerhalb einer Staffel gibt es in den einzelnen Folgen unterschiedliche Färbungen: Eine Folge ist sehr humoristisch, eine andere sehr actionlastig oder es wird ein Kammerspiel. Jede Folge hat eine eigene Handschrift, weil sie logischerweise auch von unterschiedlichen Autoren geschrieben werden", so Gruber.

"Es wird sehr darauf geachtet, dass sich die Folgen nicht gleichen. Das macht, denke ich, den Charme der SOKO Wien aus. So wird es nicht langweilig."



Im Gegensatz zu anderen Krimi-Serien haben die Figuren der SOKO Wien keine eigenen Geschichten, die horizontal erzählt werden, also über mehrere Folgen hinweg. "Wir haben eine Folgenamnesie", schildert er lachend.

"Wir wissen in der Regel am Anfang der nächsten Folge nicht mehr, was wir am Ende der vorigen alles durchlitten haben. Das ist auch gut so." Dadurch wird es möglich, dass Zuschauer jederzeit in die Serie einsteigen können.

So wird es auch bei der neuen Folge "Der große Mitsch" sein, die am Mittwoch um 20.15 Uhr in Spielfilmlänge im Zweiten ausgestrahlt wird. Das Special ist bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.