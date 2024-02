Spreewaldkrimi: Explosion auf dem Polterabend! Warum musste der Fährmann sterben?

Kriminalrat a.D. Krüger (Christian Redl, 75) und Hauptkommissar Fichte (Thorsten Merten, 60, l.) ermitteln gemeinsam und helfen Fina Jurisch (Mercedes Müller, 27), ihre Erinnerung wiederherzustellen. © ZDF/Arnim Thomaß

Die Braut, Fina Jurisch (Mercedes Müller, 27), geriet zuvor mit ihrem Bräutigam Marc Pötschke (Max Krause, 30) in einen Streit. Kurz vor der Explosion verlässt sie das Fest verärgert.

Am nächsten Morgen wird Fina von Kriminalrat Krüger (Christian Redl, 75) bewusstlos in der Nähe seines Bauwagens gefunden. An das Ende ihres Polterabends kann sich die Braut nur bruchstückhaft erinnern.

Die Ermittlungen gestalten sich zunächst als schwierig. Luise Bohn (Alina Stiegler, 38) muss alleine ermitteln, denn Hauptkommissar Fichte (Thorsten Merten, 60) ist im Urlaub.

Dabei kämpft Luise nach der Beerdigung ihrer Mutter und der dortigen Begegnung mit ihrem Vater selbst noch mit eigenen Problemen. Dann kommt Kollege Fichte aber doch noch zur Hilfe - und wird tiefer in den Fall verwickelt, als ihm lieb ist.

Eine erste Spur führt zu Fina Jurisch - von ihrem Handy wurde die Explosion auf dem Polterabend gezündet. Doch die Braut beteuert, ihr Handy in der Nacht verloren zu haben.