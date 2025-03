Tote Zivilisten bei Militärübung: Schwierige Ermittlungen im "Tatort"

München - Eine Frau - blutverschmiert und ermordet mit mehreren Messerstichen - wird in einem Militärfahrzeug gefunden. Im " Tatort : Charlie" müssen Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 66) und Ivo Batic (Miroslav Nemec, 70) herausfinden, wer den Humvee gestohlen hat, um darin die Leiche zu verstecken. Der Krimi wird am heutigen Sonntag, um 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt.

Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer, 31, v.l.), Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 66) und Jennifer Miller (Yodit Tarikwa) sammeln gemeinsam Informationen. © BR/Lucky Bird Pictures/Oliver Oppitz

Die Spuren führen die Münchner Kommissare auf ein US-Militärgelände, wo gerade ein NATO-Manöver abgehalten wird.

Captain Jennifer Miller (Yodit Tarikwa, 40) von der Militär-Polizei will die Ermittlung übernehmen.

Auf dem streng bewachten Areal wird in der Nähe des nicht mehr genutzten Lagers namens Charlie, das sich als Tatort entpuppt, eine weitere Leiche entdeckt.

Da beide Morde augenscheinlich in Verbindung stehen, arbeiten die deutschen Polizisten mit der US-amerikanischen Kollegin fortan zusammen.

Bei den Opfern handelt es sich um sogenannte "Civilian on the Battle Field", kurz COB, die als Zivilisten-Darsteller in dem Manöver agierten. Die Ermittler gehen davon aus, dass einer der Teilnehmer der Mörder ist. Um den Fall zu lösen, nimmt Batic an der Militär-Übung teil.