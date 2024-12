Volleyball-Talent tot im Mädchen-Internat: "München Mord" ermittelt

Helmut Zangel (Christoph Süß) zeigt sich alles andere als begeistert über die neue Arbeitsmethode seiner Kommissare. © Jürgen Olczyk/ZDF/dpa

Als wäre das noch nicht schlimm genug, handelt es sich bei dem Internat auch noch um eine Elite-Schule, in der die halbe bayerische Staatsregierung und auch Staatssekretär Bilfinger (Stefan Murr, 48) ihre Töchter untergebracht haben.



Ein Fall mit politischer Dimension also. Und dann kommt Ludwig Schaller (Alexander Held, 66) auch noch mit einer esoterisch angehauchten, neuen Ermittlungsidee um die Ecke: der titelgebenden "indischen Methode".

Das ist also die Situation, mit der es die Ermittler Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen, 47) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier, 55) zu tun bekommen in der neuen Episode der ZDF-Krimireihe "München Mord – Die indische Methode", die am Samstag (14. Dezember, 20.15 Uhr) ausgestrahlt werden soll und vorab schon in der Mediathek zu sehen ist.

Sie prallen bei ihren Ermittlungen auf die viel zitierte Mauer des Schweigens, weil die Schülerinnen einen Pakt geschlossen zu haben scheinen, sich wortkarg und maximal unkooperativ zu geben. Schützen sie die Mörderin? Oder den Mörder?

Welche Rolle spielt Hausmeister Küsbert (Thomas Schmauser, 52) in der Geschichte? Warum sitzt er – als studierter Mathe-Lehrer eigentlich für einen anderen Job qualifiziert – frustriert und kettenrauchend im Schulkeller?