12.04.2026 11:04 Von wegen alles "Happy": Die heile Fernsehwelt ist im "Tatort" mörderisch

Im neuen "Tatort" namens "Showtime" aus Köln, der heute am Sonntagabend im Ersten läuft, ergründen Schenk und Ballauf die Fernsehwelt.

Von Saskia Hotek

Köln – Freddy Schenk (Dietmar Bär, 65) ist außer sich – vor Freude. Der Kommissar darf ans Set der Kindershow "Sachen und Lachen", die er früher immer mit seiner Enkelin Frida geschaut hat. Doch ihm offenbart sich im neuen "Tatort: Showtime" alles andere als eine heile Fernsehwelt, wie am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist.

Für Freddy Schenk (Dietmar Bär, 65, l.) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 66) geht es hinter die Kulissen einer Fernsehshow. © WDR/Bavaria Fiction/Martin Valentin Menke Mit seinem Kollegen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 66) ermittelt Schenk in den Kölner Fernsehstudios, weil der Kameramann Stefan "Happy" Glück (Niels Bormann, 52) ermordet im Kofferraum seines ausgebrannten Autos aufgefunden wird. Die Spuren, unter anderem Fasern eines Kostüms, führen ans Set. Obwohl oder gerade weil das Show-Team seit Jahren zusammenarbeitet, geht es hinter der Kamera bei Weitem nicht so harmonisch wie auf dem Bildschirm zu. TV-Krimis Mehr als nur ein Krimi: Genau diesen "Polizeiruf 110" braucht es zum Weltfrauentag Der exzentrische Star Frank Anders (Max Giermann, 50) rasselt immer wieder mit dem Puppenspieler Yassin Meret (Erkan Acar, 48) aneinander. Und auch mit dem Mordopfer soll es einen heftigen Streit gegeben haben, wie seine Kollegen andeuten. Ballauf und Schenk finden heraus, dass "Happy" kurz vor seiner Ermordung noch eine saftige Gehaltserhöhung bekam. Was war der Grund dafür? Und ergibt sich daraus ein Mordmotiv? Das müssen die beiden Ermittler klären.

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