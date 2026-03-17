"Alpentod": Tourist verschwindet in den Bergen, dann wird verkohlte Leiche gefunden

Salzburg (Österreich) - Ermittlungen im malerischen Alpenland! Im neuen "Alpentod"-Krimi ermitteln Veronica Ferres (60) und Tim Oliver Schultz (37) wieder gemeinsam in einem Mordfall - bekommen sich wegen eines Versetzungsantrags aber auch in die Haare.

In den Trümmern einer abgebrannten Holzhütte wird eine Leiche gefunden. © ServusTV/Stefanie Leo

Im Alpenland zwischen Salzburg und München brennt eine Holzhütte nieder. In den verkohlten Trümmern entdecken die Kameraden der Feuerwehr eine Leiche, von der die Flammen nur noch das Skelett übrig gelassen haben.

Es gibt eindeutige Hinweise, dass der Mann Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Leider hat der Löschschaum aber alle verwertbaren Spuren zerstört. Allerdings kann KTU-Mitarbeiterin Dr. Marie Sonnleitner (Salka Weber, 36) Brandbeschleuniger und sogar Blut am Türrahmen finden, das nicht vom Opfer stammt.

Wenzel Hölzner (Christoph Luser, 46) ist sich sicher, dass sein Cousin Theo Hölzner (Clemens Berndorff, 43) der Tote sein muss. Ihm hatte das Haus gehört und er wollte am selben Tag dort die Heizung reparieren.

Kurze Zeit vorher wurde Kommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres, 60) und ihr Kollege Jonas Becker (Tim Oliver Schultz, 37) zu einem Vermisstenfall in eine Schlucht gerufen. Dort wurde ein Tourist aus Nordrhein-Westfalen zuletzt geortet, ist seitdem verschwunden.

Was zunächst keiner ahnt: Die Fälle hängen zusammen. Reincke und Becker geraten plötzlich unabhängig voneinander in Lebensgefahr. Die größte Wende aber bringt die Identifizierung der Brandleiche.