"Alpentod": Tourist verschwindet in den Bergen, dann wird verkohlte Leiche gefunden
Salzburg (Österreich) - Ermittlungen im malerischen Alpenland! Im neuen "Alpentod"-Krimi ermitteln Veronica Ferres (60) und Tim Oliver Schultz (37) wieder gemeinsam in einem Mordfall - bekommen sich wegen eines Versetzungsantrags aber auch in die Haare.
Im Alpenland zwischen Salzburg und München brennt eine Holzhütte nieder. In den verkohlten Trümmern entdecken die Kameraden der Feuerwehr eine Leiche, von der die Flammen nur noch das Skelett übrig gelassen haben.
Es gibt eindeutige Hinweise, dass der Mann Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Leider hat der Löschschaum aber alle verwertbaren Spuren zerstört. Allerdings kann KTU-Mitarbeiterin Dr. Marie Sonnleitner (Salka Weber, 36) Brandbeschleuniger und sogar Blut am Türrahmen finden, das nicht vom Opfer stammt.
Wenzel Hölzner (Christoph Luser, 46) ist sich sicher, dass sein Cousin Theo Hölzner (Clemens Berndorff, 43) der Tote sein muss. Ihm hatte das Haus gehört und er wollte am selben Tag dort die Heizung reparieren.
Kurze Zeit vorher wurde Kommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres, 60) und ihr Kollege Jonas Becker (Tim Oliver Schultz, 37) zu einem Vermisstenfall in eine Schlucht gerufen. Dort wurde ein Tourist aus Nordrhein-Westfalen zuletzt geortet, ist seitdem verschwunden.
Was zunächst keiner ahnt: Die Fälle hängen zusammen. Reincke und Becker geraten plötzlich unabhängig voneinander in Lebensgefahr. Die größte Wende aber bringt die Identifizierung der Brandleiche.
Neuer Alpentod-Krimi "Tiefe Schluchten": Lohnt sich das Einschalten?
Die beeindruckenden Aufnahmen von imposanten Bergformationen, glasklaren Wasserfällen und faszinierenden Wanderwegen sorgen inmitten der harten Ermittlungen für Zeit zum Runterkommen und lassen den Zuschauer möglicherweise sogar von Urlaub in den gezeigten Regionen träumen.
Noch während Kommissarin Birgit Reincke in dem Todesfall voll eingespannt ist, gibt sie ihrem Vorgesetzten Felix Simon (Heiko Ruprecht, 53) zu verstehen, zurück nach Köln versetzt werden zu wollen - um ihrer dorthin umziehenden Tochter Julia (Laura Schittke) nahe zu sein.
Doch die will gar nicht mit ihrer Mutter, sondern vielmehr in eine WG ziehen. Nachdem Simon den Versetzungsantrag bereits unterschrieben hat, macht Reincke doch einen Rückzieher.
Das kommt auch Jonas Becker entgegen, der wegen des möglichen Weggangs schon Frust geschoben hatte.
RTL zeigt Euch den neuen Alpentod-Krimi "Tiefe Schluchten" am Dienstag (17. März) ab 20.15 Uhr. Parallel und anschließend ist er via RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: RTL/Stefanie Leo ; ServusTV/Stefanie Leo