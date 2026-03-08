Mehr als nur ein Krimi: Genau diesen "Polizeiruf 110" braucht es zum Weltfrauentag

Der neue "Polizeiruf 110" aus Magdeburg passt perfekt zum heutigen Weltfrauentag. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier.

Von Saskia Hotek

Magdeburg - Marwa (Melissa Gross, 21) fährt nach der Arbeit mit dem Fahrrad nach Hause. Als sie an einer roten Ampel halten will, rollt sie ungebremst weiter. Was im "Polizeiruf 110: Your Body. My Choice" nach einem tragischen Verkehrsunfall aussieht, war Mord. Am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr ist der neue Fall aus Magdeburg im Ersten zu sehen.

Im neuen Fall von Doreen Brasch (Claudia Michelsen, 57) wird die Mördersuche zur Nebensache. © MDR/Britta Krehl Doreen Brasch (Claudia Michelsen, 57) erfährt am Tatort, dass die Bremskabel durchgeschnitten wurden. Ihre Ermittlungen führen die Kommissarin zu Marwas Arbeitgeber – einer Frauenarztpraxis, die auch Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Genau dort sucht Dania (Nicola Magdalena Lüders, 26) gerade Hilfe. Die junge Polin ist ungewollt schwanger. Weil es in ihrer Heimat keine legale Möglichkeit für eine Abtreibung gibt, reist sie nach Magdeburg. Unterstützt wird sie dabei von Aktivistin und "Abortion Buddy" Lara Becker (Luna Jordan, 24), die sie zu Dr. Doro Schöller-Hahnfeld (Jenny Schily, 58) begleitet. Vor deren Praxis warten wie jeden Tag schon radikale Abtreibungsgegner, die Dania verunsichern. Brasch drängen sich immer mehr Fragen auf: War der Mordanschlag eine direkte Botschaft an die Praxis? Oder steckt ein ganz anderes, persönliches Motiv dahinter?

Lohnt sich das Einschalten beim "Polizeiruf 110" aus Magdeburg?