"Das dunkle Vermächtnis": Berühmte Entdeckung kostet Menschenleben

Nebra - Arko Haumann (gespielt von Walter Plathe, 75) hat vor Jahren einen echten Coup gelandet: Er und sein Freund Paul Wenrich (Elmar Gutmann, 74) haben im Wald eine runde Bronzeplatte mit Sonne, Mond und 32 Sternen gefunden. Jetzt liegt der Zeit seines Lebens von dem Fund besessene, inzwischen betagte Hobbyschatzsucher mit zwölf Messerstichen tot im Wald. Das Erste zeigt den Thriller "Das dunkle Vermächtnis" am Samstag (14. März) um 20.15 Uhr.

Der Entdecker der Himmelsscheibe von Nebra liegt erstochen im Wald. Peter Ritter (gespielt von Torben Liebrecht, 48) ermittelt. © ARD Degeto Film/ARD Degeto Film/MadeFor Film GmbH/Hans-Joachim Pfeiffer

"Sieht nach Übertötung aus", wagt Kommissar Peter Ritter (Torben Liebrecht, 48) am Tatort eine erste Einschätzung. So was, meint ein junger Polizeikollege verdutzt, passiere doch hier nicht.

Kurze nach dem Fund der Leiche wird der alte Wenrich festgenommen. Er hat seinem früheren Schatzsucherkumpel am Telefon mit dem Tode gedroht. Einmal unzertrennlich, hat die Entdeckung jener Bronzeplatte, die als Himmelsscheibe von Nebra Weltruhm erlangte, die Männer entzweit und zu verbissenen Feinden gemacht.

Für Kim Wenrich (Felicitas Woll, 46), Tochter des Hauptverdächtigen, beginnt eine düstere Reise in ihre Vergangenheit. Sie lüftet Geheimnisse, will ihren Vater entlasten. Doch es bleibt nicht bei einem Mord.

Das Drehbuch aus der Feder von Thomas Sieben (49, "Distanz") umspinnt die wahre Begebenheit des Fundes der mehr als 3600 Jahre alten Himmelsscheibe von Nebra mit allerhand Übernatürlichem, Unerklärlichem und Rätselhaftem.

Sieben belegt in seinem Skript die wohl weltweit älteste Darstellung konkreter Himmelsphänomene mit einem Fluch, der das Leben vieler Menschen mit Unheil und einem dunklen Schicksal überschattet hat.