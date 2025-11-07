Walter Sittler ermittelt wieder: Fünfte Folge von "Der Kommissar und der See" startet

Schauspieler Walter Sittler kann schnell entscheiden, ob er eine TV-Rolle annimmt. Bis er warm wird mit seinem Charakter aus dem Drehbuch, lässt er sich Zeit.

Von Martin Oversohl

Stuttgart - Schauspieler Walter Sittler (72) kann zwar schnell entscheiden, ob er eine TV-Rolle annimmt. Bis er aber warm wird mit seinem Charakter aus dem Drehbuch, lässt er sich Zeit. "Ich bin langsam als Mensch", sagt der 72-Jährige, der schon seit langer Zeit mit seiner Frau in Stuttgart wohnt.

Schauspieler Walter Sittler (72) ist am 12. November wieder im TV zu sehen.
Schauspieler Walter Sittler (72) ist am 12. November wieder im TV zu sehen.  © Bernd Weißbrod/dpa

"Ich kriege ein Drehbuch am liebsten schon ein Jahr vor den Filmaufnahmen, damit es sacken kann und die Figur reift."

Dann bleibe genug Zeit, um Bilder und Gefühle entstehen zu lassen, wie seine Filmfiguren gespielt werden müssten.

Sittler steht derzeit als Kommissar Robert Anders für die fünfte Folge der Krimi-Serie "Der Kommissar und der See" vor der Kamera.

Seinen vierten Fall in dieser Rolle zeigt das ZDF am 12. November (20.15 Uhr).

Annika Wagner (Nurit Hirschfeld, 33), Robert Anders (Walter Sittler, 72, M.) und Martin Keller (Dominik Maringer, 47) spielten schon im Krimi "Der Kommissar und der See - In besseren Kreisen" Seite an Seite.
Annika Wagner (Nurit Hirschfeld, 33), Robert Anders (Walter Sittler, 72, M.) und Martin Keller (Dominik Maringer, 47) spielten schon im Krimi "Der Kommissar und der See - In besseren Kreisen" Seite an Seite.  © Manju Sawhney/ZDF/dpa

Auch Anders habe viele von seinen Charaktereigenschaften, sagt der Schauspieler: "Er wird älter und lässiger in all den Jahren, und er weiß, dass er eine Sache auch mal laufenlassen muss. Ich erkenne in der Figur auch viel von mir."

