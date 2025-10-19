Im "Polizeiruf 110" werden Teenies in den Selbstmord getrieben

Rostock - Eine 19-Jährige rennt mit einem Revolver in den Wald, schießt erst einen Polizisten nieder und richtet sich dann selbst. So dramatisch beginnt der neue Rostocker "Polizeiruf 110: Tu es!", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft.

Melly Böwe (Lina Beckmann, 44, l.) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau, 53) müssen den Tod weiterer Menschen verhindern. © NDR/Boris Laewen

Lara Trensbach (Samara Fry, 23) ist jedoch nicht die einzige Jugendliche, die sich zu dieser Zeit das Leben nimmt. Nur wenig später ersticht Leon Schilling (Karl Seibt, 27) eine Frau, bevor er Selbstmord begeht.

Zwischen ihm und seinem Opfer gibt es keinerlei Verbindung. Die einzige Spur: Eine letzte Nachricht auf dem Handy des Täters stammt von Felix Lange (Sebastian Jakob Doppelbauer, 30).

"Tu es!" schrieb er dem Messerstecher. Dennoch streitet der Lehrer jede Beteiligung an der Tat ab.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Lange auf dem Polizeirevier aussagen muss. Er hatte nämlich auch Kontakt zu Lara Trensbach.

Deshalb gehen die Ermittlerinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau, 53) und Melly Böwe (Lina Beckmann, 44) davon aus, dass der so engagiert wirkende Pädagoge die beiden Jugendlichen zu ihrem brutalen Schritt genötigt hat. In einem Internetforum namens "Hoffnung" treibt seit geraumer Zeit ein sadistischer Psychopath mit dem Pseudonym "Wintersonne" gezielt junge, labile Menschen in den Suizid.

Böwe und König vermuten Lange dahinter, doch die Beweise dafür fehlen.