An diesem "Tatort" ist nichts auszusetzen, außer...

Wien – Feueralarm, Stromausfall und zu wenig Personal: Im Wiener Pflegeheim "Laetitia" herrscht minutenlang Chaos. Als wäre das nicht schon genug, kommt dann auch noch ein Mord hinzu. Dieser beschäftigt die Kommissare Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 66) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 65) im "Tatort: Der Elektriker". Der Krimi wird am heutigen Sonntag, um 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt.

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 65, l.) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 66, r.) ermitteln in einem Pflegeheim. © ORF/Petro Domenigg

Danijel Filipovic (Roman Frankl, 71) wird wegen des Feueralarms für wenige Augenblicke im Hebekran über der Badewanne allein gelassen.

Als sein Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger, 34) zurückkehrt, ist der Heimbewohner tot. War es etwa Linda (Gabriela García-Vargas, 33), die Tochter des Opfers? Sie hatte sich kurz zuvor mit ihrem Vater gestritten.

Auch mit dem vorbestraften Fußpfleger Ivica Kjuric (Aleksandar Petrovic, 49) lag Filipovic im Clinch, was ihn zum Verdächtigen macht.

Um zu verstehen, was in den Chaosminuten passiert ist, und um mehr über die Senioren zu erfahren, lassen sich Fellner und Eisner auf ein Kartenspiel mit der eleganten Anna (Elfriede Schüsseleder, 74) und dem gewitzten Ex-Oberkellner Fritz (Johannes Silberschneider, 66) ein.

Die beiden älteren Herrschaften helfen gerne mit allerlei "Tipps" und Andeutungen.