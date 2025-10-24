"Tatort"-Star macht ihm Leben zur Hölle: Jürgen Vogel erlebt in TV-Krimi Albtraum

Berlin - Fans haben schon sehnlichst darauf gewartet, jetzt startet endlich die fünfte Staffel der ZDF- Krimireihe "Jenseits der Spree". Die acht neuen Folgen haben es in sich, denn Robert Heffler (gespielt von Jürgen Vogel , 57) muss sich nicht nur gegen Verbrecher und Feinde behaupten.

Robert Heffler und Mavi Neumann ermitteln wieder in Köpenick. © ZDF/Oliver Feist

Vor allem seine älteste Tochter Carlotta (Lea Zoë Voss, 29) macht ihm das Leben in den neuen Episoden nicht leicht, denn sie ist mittlerweile selbst Polizistin. Ein Umstand, von dem Robert von Anfang an nicht sonderlich begeistert war.

Doch nun will sie offenbar ausziehen und obendrein begibt sich die junge Beamtin im Laufe der Staffel beruflich in größte Gefahr.

Ganz zu schweigen von zwei weiteren Töchtern, die eben ihren ganz eigenen Kopf haben. Das bringt den alleinerziehenden Vater manchmal an seine Grenzen.

Er und seine Partnerin Mavi Neumann (Aybi Era, 35) haben trotzdem alle Hände voll zu tun in Berlin-Köpenick. Erst recht, nachdem Simon Asmus (Oleg Tikhomirov, 36) in der vergangenen Staffel ermordet wurde. Der Kollege hinterlässt eine große Lücke im Team.

Zum Staffelfinale erlebt Robert dann seinen persönlichen Albtraum: Ein alter Bekannter, gespielt von "Tatort"-Star Fabian Hinrichs (50), kreuzt seinen Weg und will ihm das Liebste im Leben nehmen.

Schauspieler Jürgen Vogel ist in Staffel fünf nicht nur als Hauptdarsteller zu sehen. In zwei der acht Folgen hat er erstmals auch Regie geführt.