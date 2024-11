Wie dieser spanische TV-Star Deutschland erobern will

Der Deutsch-Spanier Félix Herzog stand lange Zeit nur in Spanien vor der Kamera. Jetzt hat er in Deutschland seine erste Hauptrolle im Fernsehen.

Von Saskia Hotek

Barcelona - In Spanien ist er längst ein TV-Star, doch hierzulande kennt man Félix Herzog (31, "Élite") bisher nicht. Jetzt will der deutsch-spanische Schauspieler auch in seiner zweiten Heimat die Fernsehbildschirme erobern. In der neuen ARD-Filmreihe "Für immer Sommer" hat er seine erste Hauptrolle in Deutschland.

Félix Herzog (31) spielt erstmals im deutschen Fernsehen eine Rolle. © ARD Degeto/Kurt Patzak "Ich habe immer versucht, in Spanien den Deutschen zu spielen. Da meine Familie aus Andalusien stammt, sehe ich nicht so wie der typische Deutsche aus. Aber jetzt weiß ich ja, dass es andersherum funktioniert und ich in Deutschland den Spanier spielen kann", erklärt der Darsteller im TAG24-Interview. Der Film spielt allerdings nicht hier, sondern auf der spanischen Insel Teneriffa. Dort sorgt Polizist Álvaro Krupp-Casado (Herzog) für Ordnung und Sicherheit. Eines Tages kommt jedoch die deutsche Kollegin Sophie Maibach (Anke Retzlaff, 35) "in mein Terrain", witzelt der Barceloner. Mit der Rolle des Álvaro erfüllt sich für den Schauspieler, der in Darmstadt geboren und in Spanien aufgewachsen ist, ein Traum. "Wenn man wie ich zweisprachig auswächst, passiert es nicht alle Tage, dass man auch zweisprachig spielen darf. Und genau das macht auch Álvaro." TV-Krimis "SOKO Wien"-Star wird ständig mit diesem Kollegen verwechselt! Deshalb dachte sich Herzog: "Ich kenne den Typen, den kann ich spielen." An der Figur haben ihm nicht nur die Parallelen zu sich selbst gefallen, sondern auch das "Warmherzige und der witzige Kulturclash. Es ist funny und spannend."

Félix Herzog: Siesta muss auch am Set sein