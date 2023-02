ZDF: "Bella Block" kommt zurück!

Ab März gibt's "Bella Block'" mit 17 ihrer Filme im ZDF! © PR/ZDF

Bis März 2023 - ab da gibt's all die guten Krimis wieder in der ZDFmediathek!

Hannelore Hoger (80) war es, die in ihrer Paraderolle eine starke, moderne Frau mit Ecken und Kanten spielte. Sie war echte Hamburgerin, impulsiv, ironisch und integer. Sie konfrontierte die Menschen um sich herum schonungslos mit der ungeschönten Wahrheit. Beharrlich, brillant und raubeinig und sarkastisch, aber immer mit aufrechter Haltung. Das war die Figur der "Bella Block".



"Hannelore Hoger ermittelte bis 2018 als 'Bella Block' in Hamburg, Iris Berben bis 2013 als 'Rosa Roth' in Berlin. In der ZDFmediathek sind beide nun wieder in ihren Paraderollen zu sehen: 'Bella Block' mit 17 Filmen, 'Rosa Roth' mit 20", teilte das Zweite mit!

Die Krimireihe zeigte in knapp 25 Jahren einen weiten Themenkanon: Altersarmut, Kinderhandel, Korruption oder Resozialisierung.

"Bella Block" war in 38 Filmen eine wichtige Marke im ZDF. Zahlreiche Preise erhielt Hoger: vom Adolf-Grimme-Preis über den Bayerischen Fernsehpreis, den Robert-Geisendörfer-Preis und die Goldene Kamera bis zum Deutschen Fernsehpreis.

Vor fünf Jahren, am 24. März 2018, war es so weit. Da lief Bellas letzter Fall "Am Abrgund".