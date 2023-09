Mord nach Nieren-OP? Leipziger Polizei befragt Verdächtigen, der rastet aus

Leipzig - Eine Ärztin findet eine schwer verletzte Frau in einem abgelegenen Haus, ihr am Down-Syndrom leidender Sohn sitzt mit blutverschmierten Händen neben ihr auf dem Boden. Als sie trotz Not-OP in einem Leipziger Krankenhaus stirbt, nimmt "Das Quartett" die Ermittlungen auf - und kommt einem dramatischen Geheimnis auf die Spur.