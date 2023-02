ZDF: Neue Rekorde für diese Mega-Serie!

Julia Beautx (23) spielt eine der Hauptrollen in der ZDF-Serie. © ZDF/Mathias Neumann

Schon Mitte Januar vermeldete das ZDF: Seit Silvester in der Mediathek erreichte die Serie mit allen sieben Folgen bereits jetzt knapp 14 Millionen Sichtungen (Stand: 15. Januar). Pro Folge wurden damit im Schnitt 1,99 Millionen Sichtungen erzielt. "Damit ist die Serie derzeit das meistgenutzte Format in der ZDF-Mediathek", so der Sender stolz.

In der Tat, einmal reingeschaut, gibt's für den Zuschauer kein Entrinnen. Man will wissen, warum alles geschieht.

Jetzt gibt's das nächste Erfolgs-Update: "Seit ihrer Online-Stellung am 30. Dezember 2022 erzielt die ZDF-Serie 'Gestern waren wir noch Kinder' neue Rekordwerte in der ZDFmediathek. Die sieben Folgen erreichen bislang annähernd 21 Millionen Sichtungen beziehungsweise drei Millionen Sichtungen pro Folge."

Damit sei das Programm die bislang meistgenutzte Serie in der ZDF-Mediathek überhaupt "und mit Abstand das erfolgreichste deutsche Streaming-Angebot im Januar", teilte der Sender am Freitagnachmittag mit.