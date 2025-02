Zerbricht die Familie Stubbe? So spannend wird das Serien-Finale

Dresden - Polizeieinsatz auf einem Kindergeburtstag: So hat sich Caro Stubbe (Greta Kasalo) ihren zwölften Geburtstag sicherlich nicht vorgestellt. Ihr Vater Helge (Wanja Mues, 51) wird vor den Augen ihrer Freundinnen festgenommen. Im neuen und letzten "Stubbe" ist dieses Mal die "Familie in Gefahr". Der Krimi wird am heutigen Samstag um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Doch wer tut den Stubbes all das an? Nur zusammen können sie dem Täter auf die Spur kommen.

Helge (Wanja Mues, 51) wird völlig überraschend festgenommen. © ZDF/Christoph Assmann

Ja. Dieser Film schenkt der beliebten Krimi-Serie nach 30 Jahren einen würdigen Abschied.

Die Geschichte ist äußerst komplex erzählt, weil jedes Familienmitglied in den Fall verwickelt wird. Als Zuschauer fragt man sich durchaus: Was passt noch alles? Womit hat die Familie das verdient? Richtig spannend wird es dann zum Ende hin.

Den Dresdnern dürfte während des Films allerdings auffallen, dass die Stubbes ganz schöne Umwege fahren. So fährt Christiane vom Bischofsplatz in der Neustadt über das Blaue Wunder im Osten der Stadt, um an das Ziel in der Pirnaischen Straße nahe dem Hygiene-Museum zu gelangen.

Diese Route nimmt in Wirklichkeit mehr als doppelt so viel Zeit in Anspruch als der kürzeste Weg über die Albertbrücke und gleicht einer Stadtrundfahrt.

Aber das ist auch das Schöne an diesem Fall. Die Zuschauer bekommen die unterschiedlichsten Ecken der sächsischen Landeshauptstadt zu sehen.

Die Redaktion zum Beispiel, in der Christiane Stubbe arbeitet, befindet sich tatsächlich im Haus der Presse.