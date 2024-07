Viele Nachteulen müssen jetzt stark sein: TV-Sender streicht "Sexy Sport Clips" aus dem Programm!

Unterbrochen wurden die jungen Damen beim Entkleiden in sportlicher Umgebung nur immer wieder von Werbung für Erotik-Hotlines, worauf das Geschäftsmodell basierte.

Geplant sind darüber hinaus auch mehrere internationale "Border Patrol"-Formate, die den Alltag von Grenzbeamten in verschiedenen Ländern zeigen.

Ab ein Uhr laufen bereits ab der kommenden Nacht Folgen der Doku-Reihe "Highway Cops", in der die neuseeländische Autobahnpolizei begleitet wird. Außerdem werden die Crime-Serien "Highway Patrol", "Cops - Verbrecher im Visier" sowie "Neighbourhood Blues" Teil des Programms für Nachtschwärmer.

Nach zwei Dekaden nächtlichem Schmuddelkram ist nun Schluss, stattdessen konzentriert sich Sport1 auf Reality-TV in Uniform.

"Unsere Programm-Offensive umfasst zahlreiche internationale Erfolgsformate, die wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zum Teil auch in deutscher Erstausstrahlung präsentieren", erklärte Sender-COO Christian Madlindl (45).

Und er fügte an: "Über unser bestehendes Sportangebot hinaus bauen wir so wie bereits angekündigt unser Entertainment-Portfolio mit starken Dokutainment-Strecken in der Tages- und Nachtschiene aus."