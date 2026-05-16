16.05.2026 09:17 12 Punkte für diese TV-Tipps am Samstag

Unsere TAG24-TV-Tipps für Samstag. Neben dem ESC laufen auch noch andere Sachen.

Von Lena Plischke

Seid Ihr auch schon im ESC-Fieber? Wenn nicht, hätten wir auch noch was anderes in unseren TV-Tipps zu bieten.

Pflichttermin

Sarah Engels (33) will für Deutschland 12 Punkte holen. © ARD/SWR/Claudius Pflug

Der Eurovision Song Contest 2026 - Das Finale aus Wien ist jedes Jahr dieselbe emotionale Achterbahnfahrt. Erst sagt man großspurig, man schaue diesmal ganz entspannt, dann sitzt man doch wieder mit Snacks vorm Fernseher und leidet kollektiv mit Deutschland mit. Wien darf diesmal glitzern, wir hoffen einfach auf keinen erneuten musikalischen Totalschaden. 21 Uhr, Das Erste

Geheimtipp

Ratatouille. © dpa/walt_disney/pixar

Eine Ratte, die besser kocht als die Hälfte aller Menschen und dazu noch dieses gemütliche Paris-Gefühl: Ratatouille (2007) ist einfach pures Wohlfühlkino. Der Film macht hungrig, glücklich und erinnert daran, wie schön Kinderfilme aus den 2000ern eigentlich waren. Allein Remy verdient schon einen Michelin-Stern. 20.15 Uhr, SAT1

Bloß nicht

Simpsons. © picture alliance/dpa/Fox/ProSieben

Ich weiß, jetzt machen sich viele Feinde bereit, aber ich verstehe den Simpsons-Hype bis heute nicht. Gelbe Menschen, Dauergebrüll und Witze, die entweder komplett genial oder komplett anstrengend sind. Meistens leider Letzteres. Dafür freiwillig den Samstag opfern? D'oh… eher nein. ab 15.15 Uhr, ProSieben

Streaming

Good Omens © dpa/Sony Pictures/Netflix