12 Punkte für diese TV-Tipps am Samstag
Seid Ihr auch schon im ESC-Fieber? Wenn nicht, hätten wir auch noch was anderes in unseren TV-Tipps zu bieten.
Pflichttermin
Der Eurovision Song Contest 2026 - Das Finale aus Wien ist jedes Jahr dieselbe emotionale Achterbahnfahrt. Erst sagt man großspurig, man schaue diesmal ganz entspannt, dann sitzt man doch wieder mit Snacks vorm Fernseher und leidet kollektiv mit Deutschland mit. Wien darf diesmal glitzern, wir hoffen einfach auf keinen erneuten musikalischen Totalschaden.
21 Uhr, Das Erste
Geheimtipp
Eine Ratte, die besser kocht als die Hälfte aller Menschen und dazu noch dieses gemütliche Paris-Gefühl: Ratatouille (2007) ist einfach pures Wohlfühlkino. Der Film macht hungrig, glücklich und erinnert daran, wie schön Kinderfilme aus den 2000ern eigentlich waren. Allein Remy verdient schon einen Michelin-Stern.
20.15 Uhr, SAT1
Bloß nicht
Ich weiß, jetzt machen sich viele Feinde bereit, aber ich verstehe den Simpsons-Hype bis heute nicht. Gelbe Menschen, Dauergebrüll und Witze, die entweder komplett genial oder komplett anstrengend sind. Meistens leider Letzteres. Dafür freiwillig den Samstag opfern? D'oh… eher nein.
ab 15.15 Uhr, ProSieben
Streaming
David Tennant! Michael Sheen! Engel, Dämonen und diese völlig absurde Chemie zwischen Aziraphale und Crowley! Ja, Good Omens - Staffel 3 wurde brutal auf einen 90-Minuten-Film zusammengestampft und ja, ich bin immer noch beleidigt deswegen. Aber nach diesem herzzerreißenden Ende von Staffel 2 freue ich mich trotzdem komplett eskalierend auf ihre Rückkehr.
Prime
Titelfoto: ARD/SWR/Claudius Pflug