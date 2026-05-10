10.05.2026 09:44 Dieser Film hat bei vielen die Liebe zum Fußball entfacht

Erfahrt in den TAG24-TV-Tipps, was Ihr heute am Sonntag (10. Mai 2026) im Fernsehen nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - "Was soll ich nur am heutigen Sonntag schauen?" Falls Euch diese Frage gerade durch den Kopf schwirrt, habe ich mit meinen TV-Tipps die Antwort.

Pflichttermin

"Die wilden Kerle" sind mittlerweile Kult. © Imago/United Archives

"Es ist geil, ein wilder Kerl zu sein!" Dieses Lied habe ich sofort im Kopf, wenn ich Die wilden Kerle (2003) im TV-Programm lese. Die Filme um Leon (Jimi Blue Ochsenknecht, heute 34), Vanessa (Sarah Kim Gries, heute 36) und Marlon (Wilson Gonzalez Ochsenknecht, heute 36) haben in meiner Kindheit die Liebe zum Fußball verstärkt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 18.35 Uhr, Disney Channel

Geheimtipp

Sherif Rizkallah (30) schaut, wie grün die diesjährige Fußball-WM wirklich ist. © ZDF/rawpixel.com/fon/Vielfein

Apropos Fußball: Seid Ihr eigentlich schon in WM-Stimmung? Falls ja, könnte Euch die Vorfreude mit der Dokumentation Greenwashed? FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen (2026) vergehen. Das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA soll die größte und nachhaltigste Weltmeisterschaft aller Zeiten werden, behauptet zumindest die FIFA. Ob das wirklich wahr ist, wird sich zeigen. 15.30 Uhr, ZDF

Bloß nicht!

So viele Radrennen wie am heutigen Sonntag sind eindeutig zu viel des Guten. © 123RF

Was soll das denn bitte?! Als wäre ein Radrennen am Tag nicht schon genug, gibt es am Sonntag mit den nächsten Etappen in Baku-Khankendi, Giro d'Italia und Tro-Bro Léon den dreifachen "Spaß" auf zwei Rädern. Für Radsport-Fans mag es ein Paradies sein, für mich ist es die reinste Qual - sogar schlimmer, als wenn ich selbst mehrere Kilometer bei Gegenwind strampeln muss. ab 10 Uhr, Eurosport

Streaming

Gina Schumacher (29) feierte im Reining schon große Erfolge. © ZDF