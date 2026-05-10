Dieser Film hat bei vielen die Liebe zum Fußball entfacht
Deutschland - "Was soll ich nur am heutigen Sonntag schauen?" Falls Euch diese Frage gerade durch den Kopf schwirrt, habe ich mit meinen TV-Tipps die Antwort.
Pflichttermin
"Es ist geil, ein wilder Kerl zu sein!" Dieses Lied habe ich sofort im Kopf, wenn ich Die wilden Kerle (2003) im TV-Programm lese. Die Filme um Leon (Jimi Blue Ochsenknecht, heute 34), Vanessa (Sarah Kim Gries, heute 36) und Marlon (Wilson Gonzalez Ochsenknecht, heute 36) haben in meiner Kindheit die Liebe zum Fußball verstärkt. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
18.35 Uhr, Disney Channel
Geheimtipp
Apropos Fußball: Seid Ihr eigentlich schon in WM-Stimmung? Falls ja, könnte Euch die Vorfreude mit der Dokumentation Greenwashed? FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen (2026) vergehen. Das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA soll die größte und nachhaltigste Weltmeisterschaft aller Zeiten werden, behauptet zumindest die FIFA. Ob das wirklich wahr ist, wird sich zeigen.
15.30 Uhr, ZDF
Bloß nicht!
Was soll das denn bitte?! Als wäre ein Radrennen am Tag nicht schon genug, gibt es am Sonntag mit den nächsten Etappen in Baku-Khankendi, Giro d'Italia und Tro-Bro Léon den dreifachen "Spaß" auf zwei Rädern. Für Radsport-Fans mag es ein Paradies sein, für mich ist es die reinste Qual - sogar schlimmer, als wenn ich selbst mehrere Kilometer bei Gegenwind strampeln muss.
ab 10 Uhr, Eurosport
Streaming
Den Ehrgeiz hat sie definitiv von ihrem Vater: Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher zeigt, wie sich die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) abseits der Rennstrecke eine erfolgreiche Karriere als Reiterin im Reining erarbeitet hat. Die 29-Jährige ist mehrmalige Weltmeisterin in dieser Form des Westernreitens und weiterhin siegeshungrig.
ZDF-Streamingportal
TAG24 wünscht gute Unterhaltung mit den heutigen TV-Tipps!
Titelfoto: Imago/United Archives