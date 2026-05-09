Nach fünf Wochen hat diese Qual zum Glück ein Ende
Deutschland - So wechselhaft wie das Wetter in dieser Woche sind auch die Gefühle, wenn ich in das TV-Programm für den Samstag schaue. Neben zahlreichen Sendungen, die Ihr getrost verpassen könnt, gibt es einige wenige Highlights, die gute Unterhaltung versprechen. Welche das sind, lest Ihr in unseren TV-Tipps.
Pflichttermin
In der Vergangenheit habe ich Schlag den Star des Öfteren als "Bloß nicht!" deklariert. An diesem Samstag hingegen werde ich ausnahmsweise mal einschalten. Denn zwei prominent besetzte Duos treten gegeneinander an: das Team "Let's Dance" mit Isabel Edvardsson (43) und Ekaterina Leonova (39) will das Schwaben-Team Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) besiegen. Ich bin gespannt!
20.15 Uhr, ProSieben
Geheimtipp
Endlich wieder American Football! An diesem Wochenende startet die diesjährige Saison der GFL direkt mit einer Neuerung: Erstmals wird die effect-Energy-GFL-Live-Konferenz im Free-TV übertragen. Allerdings werde ich die erste Konferenz leider verpassen, denn ich unterstütze die Dresden Monarchs bei ihrem Spiel gegen die Braunschweig Lions lautstark von der Tribüne aus.
15.30 Uhr, DF1
Bloß nicht!
Auf ein Minimum hat RTL in diesem Jahr Deutschland sucht den Superstar gekürzt. Gerade einmal fünf Wochen nach dem Start ist die aktuelle Staffel wieder vorbei - zum Glück! Als ich vorigen Samstag beim Zappen kurz beim Halbfinale landete, schaltete ich schnell wieder weiter. Die Show tat meinen Augen und vor allem meinen Ohren weh.
20.15 Uhr, RTL
Streaming
Mit ihrem Temperament hat Máxima (54) das niederländische Volk im Sturm erobert. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist sie nun die Frau an der Seite des heutigen Königs Willem-Alexander. In dieser Zeit hat die Königin jede Menge erlebt, wie die nach ihr benannte Serie zeigt. Die zweite Staffel widmet sich der bewegenden Zeit zwischen Hochzeit und Krönung.
RTL+
Viel Freude und gute Unterhaltung am Samstag!
Titelfoto: RTL/Stefan Gregorowius