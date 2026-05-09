09.05.2026 08:00 Nach fünf Wochen hat diese Qual zum Glück ein Ende

In den TAG24-TV-Tipps erfahrt Ihr, was die Low- und Highlights heute am Samstag (9. Mai 2926) im Fernsehen sind.

Von Saskia Hotek

Deutschland - So wechselhaft wie das Wetter in dieser Woche sind auch die Gefühle, wenn ich in das TV-Programm für den Samstag schaue. Neben zahlreichen Sendungen, die Ihr getrost verpassen könnt, gibt es einige wenige Highlights, die gute Unterhaltung versprechen. Welche das sind, lest Ihr in unseren TV-Tipps.

Pflichttermin

Dieses Mal treten bei "Schlag den Star" zwei Frauen-Duos gegeneinander an. © Joyn/Benedikt Müller/Willi Weber/Steffen Z. Wolff

In der Vergangenheit habe ich Schlag den Star des Öfteren als "Bloß nicht!" deklariert. An diesem Samstag hingegen werde ich ausnahmsweise mal einschalten. Denn zwei prominent besetzte Duos treten gegeneinander an: das Team "Let's Dance" mit Isabel Edvardsson (43) und Ekaterina Leonova (39) will das Schwaben-Team Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) besiegen. Ich bin gespannt! 20.15 Uhr, ProSieben

Geheimtipp

D-Liner Eric Hauschild (28) von den Dresden Monarchs will am Samstag der Offense der Braunschweig Lions keine Chance bieten. © Leo Ziems

Endlich wieder American Football! An diesem Wochenende startet die diesjährige Saison der GFL direkt mit einer Neuerung: Erstmals wird die effect-Energy-GFL-Live-Konferenz im Free-TV übertragen. Allerdings werde ich die erste Konferenz leider verpassen, denn ich unterstütze die Dresden Monarchs bei ihrem Spiel gegen die Braunschweig Lions lautstark von der Tribüne aus. 15.30 Uhr, DF1

Bloß nicht!

Paco Simic (23, v.l.), Abii Faizan (24), Menowin Fröhlich (38), Constance Dizendorf (19) und Tyrell Hagedorn (19) stehen im DSDS-Finale. © RTL/Stefan Gregorowius

Auf ein Minimum hat RTL in diesem Jahr Deutschland sucht den Superstar gekürzt. Gerade einmal fünf Wochen nach dem Start ist die aktuelle Staffel wieder vorbei - zum Glück! Als ich vorigen Samstag beim Zappen kurz beim Halbfinale landete, schaltete ich schnell wieder weiter. Die Show tat meinen Augen und vor allem meinen Ohren weh. 20.15 Uhr, RTL

Streaming

Delfina Chaves (30, Foto) spielt die niederländische Königin Máxima (54). © RTL/2025 Millstreet Films