03.05.2026 08:31 Bei diesen TV-Tipps lohnt es sich, genauer hinzusehen

Lest in den TAG24-TV-Tipps, was Ihr heute am Sonntag (3. Mai 2926) im Fernsehen nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Das verlängerte Wochenende neigt sich so langsam dem Ende. Damit Ihr voller Tatkraft in die neue Woche starten könnt, heißt es am heutigen Sonntag: Entspannen und Energie tanken! Um dabei Langeweile zu vermeiden, sind hier meine TV-Tipps, mit denen Ihr meines Erachtens gut unterhalten werdet.

Pflichttermin

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) reisen mit ihrer Show durchs ganze Land. © Joyn/Nadine Rupp

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) ist schon vor Beginn der Live-Sendung super spannend. Jeden Sonntag stellt sich zuallererst die Frage: "Welchen ungewöhnlichen Ort haben Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt dieses Mal ausgesucht?" Nach dem Tropical Island und Schloss Bröllin dürften sie nun mit ihrer Show in den Westen Deutschlands ziehen, aber man weiß ja nie. 20.15 Uhr, ProSieben

Geheimtipp

Die kleine Meerjungfrau (Zoe Moore, 33) weckt bei manchen Zuschauern persönliche Erinnerungen. © KiKa

Die kleine Meerjungfrau (2013) schaue ich mit einem besonderen Augenmerk an. Der Film wurde im Wörlitzer Park und dessen Schloss gedreht. Mit diesem Ort verbinde ich eine ganz persönliche Geschichte: Dort hatte ich 2019 meinen ersten Einsatz als Royal-Reporterin und sah den heutigen König Charles aus nächster Nähe. Ein unvergessliches Erlebnis! 12 Uhr, KiKA

Bloß nicht!

Arabella Kiesbauer (57) moderiert den "Kampf der RealityAllstars". © RTL2

Es wird sich gezofft, verbündet, gelästert, gelacht und wieder gezofft: Egal, welche Reality-Show ich einschalte, sie spielt sich nach diesem Muster ab. Bei Kampf der RealityAllstars ist es nicht anders. Weil vieles in solchen Formaten mittlerweile vorhersehbar ist und es kaum noch Überraschungen gibt, schalte ich gar nicht erst ein. 20.15 Uhr, RTLzwei

Streaming

"Downton Abbey" erzählt die Geschichte der Adelsfamilie Crawley. © Universal Pictures Germany