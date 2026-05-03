Bei diesen TV-Tipps lohnt es sich, genauer hinzusehen
Deutschland – Das verlängerte Wochenende neigt sich so langsam dem Ende. Damit Ihr voller Tatkraft in die neue Woche starten könnt, heißt es am heutigen Sonntag: Entspannen und Energie tanken! Um dabei Langeweile zu vermeiden, sind hier meine TV-Tipps, mit denen Ihr meines Erachtens gut unterhalten werdet.
Pflichttermin
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) ist schon vor Beginn der Live-Sendung super spannend. Jeden Sonntag stellt sich zuallererst die Frage: "Welchen ungewöhnlichen Ort haben Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt dieses Mal ausgesucht?" Nach dem Tropical Island und Schloss Bröllin dürften sie nun mit ihrer Show in den Westen Deutschlands ziehen, aber man weiß ja nie.
20.15 Uhr, ProSieben
Geheimtipp
Die kleine Meerjungfrau (2013) schaue ich mit einem besonderen Augenmerk an. Der Film wurde im Wörlitzer Park und dessen Schloss gedreht. Mit diesem Ort verbinde ich eine ganz persönliche Geschichte: Dort hatte ich 2019 meinen ersten Einsatz als Royal-Reporterin und sah den heutigen König Charles aus nächster Nähe. Ein unvergessliches Erlebnis!
12 Uhr, KiKA
Bloß nicht!
Es wird sich gezofft, verbündet, gelästert, gelacht und wieder gezofft: Egal, welche Reality-Show ich einschalte, sie spielt sich nach diesem Muster ab. Bei Kampf der RealityAllstars ist es nicht anders. Weil vieles in solchen Formaten mittlerweile vorhersehbar ist und es kaum noch Überraschungen gibt, schalte ich gar nicht erst ein.
20.15 Uhr, RTLzwei
Streaming
Gurkensandwiches und Tee sind serviert: Einer ausgiebigen Tea-Time steht mit den Crawleys steht also nichts im Wege. Auch wenn ich lange auf Downton Abbey – The Grand Final (2025) gewartet habe, bin ich sehr wehmütig, dass eine meiner liebsten Serien damit zu Ende geht. Die sechs Staffeln und drei Kinofilme verzückten mich auf höchsten Niveau.
Sky/Wow
Gute Unterhaltung am heutigen Sonntag wünscht TAG24!
Titelfoto: Universal Pictures Germany