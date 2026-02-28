Achtung! Diese Serie lässt Euch an der digitalen Welt zweifeln

Am Samstag (28. Februar 2026) warten Action, großes Drama und Streaming-Highlights auf Euch. In den TAG24-TV-Tipps verraten wir, was sich lohnt.

Von Lena Plischke

Deutschland - Samstagabend, und die große Frage lautet wie so oft: Sofa oder ausgehen? Falls Ihr Euch für Letzteres nicht begeistern könnt, ist hier die passende Fernseh-Begleitung.

Pflichttermin

Manchmal ist die Ehe einfach … tödlich. In Mr. & Mrs. Smith (2005) führen John und Jane eine scheinbar stinknormale Vorstadtehe – bis auffliegt, dass beide heimlich als Auftragskiller arbeiten, und zwar für konkurrierende Organisationen. Als sie den Auftrag bekommen, sich gegenseitig zu eliminieren, wird aus Beziehungsfrust ein Kugelhagel. Brad Pitt und Angelina Jolie liefern Wortgefechte, Explosionen und jede Menge knisternde Spannung. 20.15 Uhr auf VOX

Brad Pitt und Angelina Jolie gibt es als konkurrierende Profikiller in einer explosiven Ehe. © RTL / Regency Entertainment

Geheimtipp

Albert Nobbs (2012) ist großes, stilles Kino. Glenn Close spielt eine Frau im Dublin des 19. Jahrhunderts, die als Mann lebt, um arbeiten und überleben zu können. Jahrzehntelang versteckt sie ihre Identität, bis eine Begegnung alles ins Wanken bringt. Ein Film über Einsamkeit, Selbstverleugnung und den verzweifelten Wunsch nach Liebe. Zart, tragisch, intensiv. 13.45 Uhr auf arte

Glenn Close brilliert als Frau, die im 19. Jahrhundert ein Doppelleben führen muss, um überleben zu können. © imago images/Mary Evans

Bloß nicht!

Es gibt Trash, und es gibt Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! Dauer-Glitzer, Dauer-Geschrei, Dauer-Selbstdarstellung. Wer sich freiwillig dabei zusieht, wie Reichtum zur Persönlichkeit erhoben wird, braucht starke Nerven oder sehr viel Geduld. Ich passe. ab 18.15 Uhr auf RTLZWEI

Carmen und Robert Geiss machen aus Luxus ein Lebensgefühl. © RTL2

Streaming

Black Mirror bleibt die Serie, die mir zuverlässig das Smartphone madig macht. Jede Episode ein technischer Albtraum, erschreckend nah an unserer Realität. Danach will man kurz alles ausschalten – außer Netflix natürlich. Netflix

Technik, die begeistert? Eher Technik, die beunruhigt: "Black Mirror" zeigt die dunkle Seite unserer digitalen Welt. © Nick Wall/Netflix